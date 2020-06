Summer Lab For Family: ecco i laboratori creativi per ogni età

Sogno Numero2 aps Anteas, da 40 anni attenta ai bisogni delle persone, propone un nuovo e inedito progetto per chi rimane in città. SUMMER LAB FOR FAMILY sono laboratori creativi e incontri informali studiati per ogni fase della vita, dall’infanzia, all’adolescenza, fino all’età adulta, per permettere ad ognuno di esprimere sé stesso.

Gli eventi, organizzati in sicurezza, si svolgeranno presso la sede e nel grande parco dell’associazione a Treviso in via Borgo Mestre 107, da lunedì a giovedì, dalle 15 alle 17 per bambini e ragazzi e dalle 19 alle 20.30 per gli adulti, a partire da lunedì 6 luglio. Per i bambini, 6-9 anni, sono stati pensati dei laboratori di acquerello, la realizzazione di una casetta per le bambole, un mini album con la tecnica dello scrapbooking e tanti altri curiosi laboratori. Inoltre si potranno incontrare e conoscere gli animali della Fattoria.

Per giovanissimi, 10-14 anni, proponiamo dei laboratori di DJ, musica Rap, Musica Elettronica, Foto e Grafica con il cellulare e un percorso ad appuntamenti (6 incontri), in collaborazione con l’Associazione Comix4ever, per la creazione di storie a fumetti in stile manga. Per gli adulti sono previsti degli incontri di conversazione in lingua inglese “English Happy Hour! con aperitivo incluso, dei laboratori di pittura “Dipingere per star bene”, cucito, macramè e altri atelier creativi di collage e scrapbooking!

Per vedere tutto il programma http://www.sogno2.it/eventi/summer-lab-for-family.html

Per prenotazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 18 al numero 0422 348101.