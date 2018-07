SUMMER NITE LOVE FESTIVAL 2018 🐺🎶🍻



• Dal 16 al 28 luglio 2018



• Mogliano Veneto (TV) - Parco delle Piscine, Via Barbiero



• INGRESSO LIBERO!



• Inizio dei concerti ore 21.00



• Aperitivo abusivo dalle 18.30, panini e cucina dalle 19.30

🐺 LINE-UP 🐺



Inizio dei concerti alle 21.00



🎶 LUNEDÌ 16 LUGLIO 🍻



• DUNK italian band

• Alcesti

• La Scimmia

(Sponsored by: Sisma)



Ore 18.30: Siria ed Iraq - Scenari post Daesh



🎶 MARTEDÌ 17 LUGLIO 🍻



Summer Contest!

• People's Flowers

• Double Shuffle Blues Band

• The Seabrook



🎶 MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 🍻



Summer Contest!

• Steven Lipsticks and His Magic Band

• Ancestralya

• Angry Drivers



🎶 GIOVEDÌ 19 LUGLIO 🍻



• Forelock & Arawak Reggae



🎶 VENERDÌ 20 LUGLIO 🍻



• Murubutu feat U.G.O & DJ T-Robb



Precede il concerto: Incontro con gli ospiti del centro di accoglienza Cooperativa Hilal.



🎶 SABATO 21 LUGLIO 🍻



• L'entrata di Cristo a Bruxelles

• East Sunset

• MEGANOIDI



🎶 DOMENICA 22 LUGLIO 🍻



• Elia Pizzolitto Electronic Band



Ore 18.30: Roberto Masiero - Presentazione del libro "L'illusione che non basta"



🎶 LUNEDÌ 23 LUGLIO 🍻



• Alessandro Ragazzo



Ore 20.00, precede il concerto: Emergency presenta: Stagioni - Quattro storie (e mezza).



🎶 MARTEDÌ 24 LUGLIO 🍻



• The Kluk

• Il Varco

• Sticky Brain



🎶 MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 🍻



• Vive le Rock! (Sponsored by: Novak)



🎶 GIOVEDÌ 26 LUGLIO 🍻



• Alien Ducks from Outer Space

• The Quest



🎶 VENERDÌ 27 LUGLIO 🍻



• Hobos

• Slander

• CATTIVE ABITUDINI

(sponsored by: Trivel)



🎶 SABATO 28 LUGLIO 🍻



• Pinguini Tattici Nucleari



A seguire: Silent disco

Nella storica location del Parco delle Piscine di Mogliano, anche quest'anno il Summer Nite Love Festival dona vita alle estati cittadine.

Venite a trovarci dal 16 al 28 luglio 2018, anche per passare il pomeriggio in compagnia e cenare.

Oltre all'ottima musica, vi aspettano:

- Birra a non finire;

- Pizza sfornata al momento, panini e stuzzichini di tutti i tipi;

- Cocktail preparati nell'ombra dell'Abusivo;

- Bancarelle di artisti di ogni genere;

- Un secondo palco a disposizione di chiunque voglia salirci per esprimere la propria arte.



Scoprite gli altri eventi in programma su Summer Nite Love Festival.



L'ingresso è gratuito, con la possibilità di lasciare un'offerta.

Il SNLF è organizzato da Officina 31021, una no-profit attiva nella valorizzazione del territorio e dei suoi abitanti.

