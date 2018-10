Sunico @ Live & grill - I giovedì della grigliata e musica live!

Giovedì prossimo 18 Ottobre per i 🎵Giovedì Live & Grill🎵 il palco del Bosketto vedrà protagonisti i Sunico! Una band originale indie-pop che vi coinvolgerà col suo repertorio variegato e il suo stile inedito. Per l'occasione la band trevigiana presenterà, in esclusiva per il Bosketto, anche alcune canzoni del prossimo album!



E come ogni Giovedì per cena potrete gustarvi, oltre al normale menù, la nostra GRIGLIATA MISTA + polenta + acqua + vino della casa a 👉15 Euro.



Consigliata la prenotazione ☎ 0422 582180.



Vi ricordiamo che il parcheggio interno è gratuito e che abbiamo una nuova convenzione con il ParkDalNegro per cui i nostri ospiti con 2 euro potranno parcheggiare per 4 ore dalle 20.00 alle 24.00.