Domenica 13 AGOSTO, SUNSET, L'Aperitivo Domenicale - Ogni Domenica D'Estate



Dopo il grande successo della scorsa estate con IN RIVA, al Sottovento arriva SUNSET, il nuovo apertivo a Treviso di domenica.

Scopri il nostro ricco buffet assaporandoti un drink con un accompagnamento tutto rock!



• FREE ENTRY

• FREE BUFFET



DJ SET

• The Rockfather

• Roger Ramone



POWERED BY: Supersonic Music Arena



INFO

Francesco: 346 1029756

Fede: 349 5672843



C/o Sottovento Treviso

Via dei Vegri, 4, 31100 Treviso