San Martino in cantina il 9 e 10 novembre

Il programma di San Martino in Cantina a Col Sandago prevede gli assaggi dei migliori vini della cantina accompagnati dalle caldarroste della tradizione, la possibilità di acquistare allo shop aperto e l’ anteprimadei prodotti per il Natale 2019 del gruppo aziendale Hausbrandt Trieste 1892 S.p.A. come il caffè, la birra, leconfezioni regalo e i panettoni firmati dal Maestro Pasticcere Iginio Massari che saranno in degustazione.



Evento gratuito aperto al pubblico: Sabato 9 Novembre (8.30 – 12.30 / 15.00 – 19.00) e Domenica 10 Novembre (10.00 – 19.00). Per maggiori informazioni anche i social: Facebook: Col Sandago Instagram: Col Sandago



CANTINA COL SANDAGO - CASE BIANCHE

Via Barriera, 41 – località Crevada

31058 Susegana TV

Tel. 0438 - 64468

info@colsandago.it

www.colsandago.it