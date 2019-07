Svalvolati on the rock live al Grillo

Venerdi 3 agosto 2019 si festeggiano i

10 anni di SVALVOLATAGGINE – 2009/2019



DALLE GLORIOSE CENERI DEI “BIT OF ALL”, COME L’ARABA FENICE… PRENDONO VITA gli SVALVOLATI ON THE ROCK



LEGNO… PELLE… ACCIAIO E VALVOLE INFUOCATE sono gli ingredienti giusti per condire una scaletta di brani ROCK dal sapore ’90 che toccano i quattro angoli del pianeta serviti con mestiere e un pizzico di talento!

SVALVOLATI ON THE ROCK…

PECCATO PERDERSELI… POTREBBE ESSERE L’ULTIMA!



Voce – Giuseppe (Il Pupo)

Chitarre – Andrea (Lo Spera)

Tastiera - Alessandro (Ing 1)

Basso (la chitarra con 2 corde di meno) – Stefano (Steppi)

Batteria – Roberto (Dickinson)



VENERDI 2 AGOSTO

REUNION SVALVOLATI ON THE ROCK



Ac/dc Bon Jovi Green Day The Cult Europe Iron Maiden Led Zeppelin Litfiba Michael Jackson Negrita Robbie Williams Skid Row The Darkness White Snake Van Halen Vasco ZzTop and many more



Grigliata dalle 20:00

live dalle 22:00

ingresso libero

cena su prenotazione 0422743950



IL GRILLO grigliate all aperto è in

via papadopoli 17 Cimadolmo (TV)



al Grillo trovate carne alla griglia ma anche verdure formaggi e affettati in un contesto di frasca immersi nel verde



per tutte le info www.anticaosteriazanatta.com/mobile/eventi.asp. Grigliata mista €9,50 Tris €7,50 contorni €3,50/4 dolci €4 (prezzo del piatto singolo, è da aggiungere coperto e bere).. In serata anche Mojito e pestati oltre a birra fresca e vino



IN CASO DI MAL TEMPO LA SERATA VERRA' ANNULLATA