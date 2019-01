Swing Stories: golf e persone di successo allo Spazio Caffelarte

“Lo swing è alla base di tutto. Nel golf. Nella vita. C’è un colpo perfetto che cerca di raggiungere ognuno di noi. Si tratta solo di vedere il campo e puntare all’obiettivo”.

Sulla base di questa metafora, U.S. Golf Club, brand di calzature, abbigliamento e accessori per il tempo libero, lancia Swing Stories, il progetto di storytelling che racconta le storie di persone che hanno ben chiaro qual è il loro progetto professionale e di vita, e sono alla ricerca del loro colpo perfetto per poterlo raggiungere. Attraverso una serie video-ritratti di giovani protagonisti si vogliono trasferire le speranze, le emozioni e le paure di una generazione che ha sicuramente molte opportunità, ma che allo stesso tempo fa fatica a mettere a fuoco la direzione da intraprendere. Venerdì 25 gennaio lo spazio Caffelarte di Paese ospiterà la presentazione del progetto a partire dalle ore 18.30 fino alle 22. Un aperitivo speciale che unirà convivialità enogastronomia e cultura. Dopo una prima chiacchierata tra Dimitri Bettin, Responsabile brand U.S. Golf Club e Andrea Bettini, storyteller e partner di Imago Design, saranno proiettati brevi video che ritraggono protagonisti diversi con storie accomunate dallo "swing", l'approccio con il quale si possono rendere tangibili idee che fino a poco prima sembravano essere solo sogni. Nel corso della serata, alla quale saranno presenti alcuni dei protagonisti del progetto di video-storytelling Swing Stories, ci saranno intervalli musicali live e proposte gastronomiche dalla cucina di Spazio Caffelarte. La serata sarà a ingresso gratuito.

«Ci piacerebbe che queste storie fossero da ispirazione per tutte quelle persone che hanno un sogno nel cassetto, ma non hanno mai avuto il coraggio o la giusta motivazione per mettersi in gioco e provare a dare concretezza a tutto ciò» commenta l’iniziativa Dimitri Bettin, RC di Property Srl, società licenziante di diversi brand nell'ambito dell’abbigliamento, tra cui U.S. Golf Club. Il linguaggio utilizzato per raccontare queste positive storie è quello del video e il format è stato pensato per essere veicolato soprattutto attraverso le diverse piattaforme social, tant’è che ogni singolo racconto ha la durata di 60 secondi per andare incontro alle attuali tendenze del mondo digitale di fornire contenuti di qualità attraverso una fruizione veloce degli stessi. Tra i protagonisti dei primi episodi di Swing Stories, che debutterà ufficialmente sul sito www.usgolfclub.it e su tutti i canali social del brand U.S. Golf Club a partire da fine gennaio 2019, ci saranno tra gli altri: Giulia Gasparini, giovane e intraprendente imprenditrice che ha aperto uno spazio fisico all'insegna del cibo, la cultura e gli eventi; Daniele Terzariol, co-organizzatore di uno dei festival musicali più dinamici all'interno di uno dei più bei borghi d’Italia; Sabina Antoniazzi ex manager del mondo dell’occhialeria che ha aperto uno dei maneggi più grandi in Italia che offre una serie di attività per ragazzi e liberi professionisti. Storie diverse, raccontate da protagonisti diversi, tutte accomunate però da quell'elemento discriminante che è lo “swing”, l’approccio con il quale si possono rendere tangibili idee che fino a poco prima erano solo sogni. L’attività è stata ideata e sviluppata da Imago Design, lo storico studio di comunicazione e di design di Treviso e rientra all'interno di un progetto più ampio di re-branding e strategia di comunicazione per il marchio U.S. Golf Club.