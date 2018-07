Il gusto del tabacco - Degustazione guidata di toscani e rhum

Per il 5° e ultimo appuntamento del nostro Live in Piazzetta vi proponiamo una curiosa e bellissima degustazione di TABACCO E RHUM, in compagnia di Marco Prato, il Fummelier!



Una serata dedicata alla degustazione di sigari abbinati a rum e altri distillati biologici, da noi importati, provenienti da diversi paesi, come Brasile e Cuba. Consigliamo di cenare prima dell'inizio della serata. Una degustazione per conoscere meglio il mondo del tabacco, grazie all’aiuto di Marco Prato, relatore del Club Amici del Toscano®, che ci descriverà i sigari da degustare e il perché degli abbinamenti scelti con i nostri prodotti BIO.



Costo della serata: 20€

La serata è tassativamente riservata ai maggiori di anni 18 e per i soci del Club Amici del Toscano® l'iscrizione è gratuita e senza impegno.

ISCRIZIONI ENTRO 27 AGOSTO 2018

EVENTO SU PRENOTAZIONE fino ad esaurimento posti

Per informazioni o prenotazioni marketing@lacantinapizzolato.com oppure 0422928166

IN CASO DI MALTEMPO L'EVENTO SI SPOSTERA' ALL'INTERNO DELLE TERRAZZE DELLA CANTINA.