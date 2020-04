Palestra in casa: disponibili le lezioni di Tai Chi

Video lezioni con l'istruttrice di Tai Chi Anna Meneghel che ci guida nella pratica della forma 8, una sequenza breve che è adatta sia ai principianti che ai più esperti e anche a chi ha poco spazio in casa. Il Tai Chi è una disciplina preziosa per ottenere rilassamento, equilibrio, coordinazione, elasticità di tendini e muscoli, allungamento del respiro, potenziamento della capacità polmonare, lavoro sulla connessione articolare ed energetica interna.



Guarda le video lezioni nella playlist “Tai chi in casa”

https://www.youtube.com/playlist?list=PLf3uF26JuKMYKuMc6RXd-i7e3igtiwTLq

Per informazioni: Palestra Strada Facendo Indoor, cell 392 7734387. segreteria@stradafacendotreviso.it

