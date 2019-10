The Tail Gators Italian tour al Corner live

Corner Live in collaborazione con

THE TAIL GATORS (USA)



Don Leady - voce, chitarra

Alberto Telo - batteria

Lucky Lacchini - basso



Anni fa la rivista Rolling Stone li ha descritti come “Swap-rock heaven”, i Tail Gators miscelano gli ingredienti essenziali del Rock’n’Roll con la musica tradizionale Americana che va dal Cajun e Zydeco al Rhythm’n’Blues, Country e Surf, tutti serviti in una ricetta speciale che è unicamente loro.



Nominato a un Grammy come chitarrista, Don Leady, ha formato i Tail Gators nel 1985 in seguito al successo della sua band di rock e roots, i Leroi Brothers. Unendosi al leggendario bassista dei Fabulous Thunderbirds, Keith Ferguson, ed al batterista Gary Mudcat Smith, il resto come si suol dire, è swamp rock history!



Nel corso degli anni molti grandi artisti hanno collaborato e suonato con la band, inclusi Denny Freeman, Evan Johns, Frankie Camaro, Mike Buck, JJ Barrera e Chico Oropeza, e la loro popolarità è salita così in alto che anche Billy Gibbons degli ZZ Top ha definito i Tail Gators la sua band americana preferita.



Oggi più che mai i Tail Gators continuano a creare quella “swampabilly” “gritty good time gumbo music” che ha conquistato il cuore di Austin e rende i loro fan sempre più affamati di loro concerti.