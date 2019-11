A home made by drawing: talk con l’artista Lorenzo Bordonaro

Venerdì 13 dicembre, alle 18.30 @B#S Gallery, talk con l’artista Lorenzo Bordonaro e vernissage delle installazioni del progetto 'A home made by drawing'.

A home made by drawing è una ricerca artistica/antropologica attualmente in corso, dedicata alla pratica dell’abitare e alla nozione di ‘casa’. Il progetto è realizzato dall’artista, Lorenzo Bordonaro, di cui riportiamo una citazione: "… il progetto ha origine in una ricerca antropologica compiuta ormai quasi dieci anni fa sui ‘meninos de rua’ nelle isole di Capo Verde, cui sono seguiti anni di indagine sulle periferie urbane in Brasile, a Lisbona e a Capo Verde, focalizzando le pratiche di autocostruzione, di home-making e di occupazione. Le tecniche di costruzione di ripari improvvisati, di rifugi, di abitazioni temporanee e effimere, caratteristiche di pratiche abitative diffusissime nella città contemporanea, sono influenze e citazioni fortemente presenti in “A home made by drawing”. Costruire equivale a sancire uno spazio umano: è un atto primordiale e fondatore della cultura umana, come processo di auto-fondazione e di autopoiesi. Anche quando un senza tetto, nel centro di una grande città, s’improvvisa un riparo per trascorrere la notte con scatole di cartone e sudici panni; o quando una bambina s’inventa un rifugio di coperte e cuscini". Nella ricerca artistica che sviluppa Lorenzo Bordonaro, l’abitare ha una prossimità concettuale e simbolica con la pratica del disegno. Attività entrambe antichissime nell’evoluzione culturale umana, l’atto di costruire una ‘casa’, di tracciare sul suolo e nello spazio dei confini e dei margini, trova nel disegno, in questo segnare/tracciare/marcare, il suo doppio simbolico. I lavori che compongono “A home made by drawing”, non sono propriamente considerabili come sculture né come installazioni. Piuttosto come disegni nello spazio, che marcano, chiudono, racchiudono, dividono, sezionano lo spazio in interno e esterno, chiuso e aperto. Accorpano, associano, uniscono, con l’uso di una sottile linea di significato, che si pone come verità nel momento stesso in cui viene tracciata.