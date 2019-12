I tamburi della ricapitolazione: viaggio sciamanico a Preganziol

Si sta avvicinando la fine dell'anno e, dunque, quale momento più adatto per mettere ogni cosa al suo posto e fare il pieno di energia per il 2020? La ricapitolazione è un'antica tecnica energetica, utilizzata dagli sciamani messicani, per rimuovere gli effetti delle memorie sedimentate nel corpo fisico ed energetico. Tali memorie influenzano così tanto la nostra vita che inducono perdite di energia, coazione a ripetere gli stessi meccanismi, rigidità, mancanza di fluidità nel vivere la vita, disturbi del sonno e altro. L' intento di questa giornata è ricapitolare gli eventi accaduti in quest'ultimo anno, liberandone le energie e collocandoli nel giusto posto, senza trascinarli nel presente, per aprirsi al nuovo con rinnovata energia!



COSA SPERIMENTEREMO:

- visualizzazione di centratura e pulizia energetica;

- viaggio sciamanico di ricapitolazione, in cui rivivremo tutti i momenti salienti del 2019;

- a seguire: concederemo al nostro corpo la piena percezione di alleggerimento, affidandoci al ritmo del tamburo e ai movimenti liberatori della pizzica salentina. Riprenderemo contatto con le nostre sensazioni fisiche e tradurremo in danza la ritrovata energia!



COSA PORTARE:

- abiti comodi (anche gonne e foulard, per le donne, se fanno stare bene);

- benda per coprire gli occhi;

- tappetino o cuscino;

- carta e penna;

- una candelina e accendino/fiammiferi;

- tanta voglia di divertirsi e stare bene!



INFO E PRENOTAZIONI:

- Valentina: 349 7348514;

- Luisa: 340 4990565.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

I bambini sono i benvenuti.

Valentina - Operatrice olistica in sciamanesimo e Akasha;

Luisa - insegnante di pizzica salentina.