Il progetto Grandi Palchi e' al via: Annastella Camporeale e Marco Dirani sul palco di Ca' Piadera

TARZO L’ambizioso progetto “Grandi Palchi” a Ca’ Piadera vuole dare spazio alla musica. Una volta al mese, da aprile ad ottobre si alterneranno all’interno di questa magica cornice artisti di fama internazionale. Sono stati invitati nomi soliti calcare i più’ grandi palchi di tutto il mondo chiedendo loro di realizzare un concerto che permettesse di farli entrare in profonda intimità e sinergia con il pubblico. Quello che ne e’ derivato e’ qualcosa di unico. La decisione di prendere il momento più’ emozionante e confidenziale di un concerto, ovvero il momento acustico e rendere esso stesso il concerto, ha permesso di dare vita ad una programmazione che porterà la musica di questi grandi artisti a vibrare dentro ognuno di noi, complice un ambiente ospitale ed accogliente come quello di Ca’ Piadera. La missione di Ca’ Piadera è da sempre quella di far sentire i propri clienti come a casa, felici e appagati: la sua produzione enogastronomici rinomata, i suoi ambienti curatissimi che prediligono i materiali naturali come il legno e la pietra, ed ora la musica di alta qualità’ vogliono essere gli ingredienti che fanno diventare Ca’ Piadera un luogo assolutamente indimenticabile.

I concerti inizieranno alle 21. Ingresso con prima consumazione obbligatoria 8 Euro. Cena disponibile alla carta. Prenotazione altamente consigliata. Per info e prenotazioni: +39 0438 586768 - capiaderaeventi@gmail.com

Programma: 26 APRILE 2018 - Annastella Camporeale (voce) e Marco Dirani (basso) attualmente rispettivamente in tour con Gianna Nannini e Annalisa Scarrone. 10 MAGGIO 2018 - Kat Hawley alla voce e Adam Hawley, chitarrista di Jennifer Lopez e attualmente tra i più contesi musicisti smooth jazz americani ai primi posti delle classifiche Billboard. Insieme sono in programma in molti festival internazionali. 14 GIUGNO 2018 - Federico Straga’, presenta il suo nuovo album in uscita l’11 maggio: Guardare Fuori. Cantautore italiano che non ha bisogno di molte presentazioni: ricordiamo i successi radiofonici di brani come “Cigno Macigno”, “Eleonora si Innamora”, “Astronauta”, ed e’ stato per due volte sul palco Ariston di Sanremo tra cui nel 2003 in duetto con Anna Tatangelo nel brano “Volere Volare”. 12 LUGLIO 2018 - Stefania Martin acoustic duo. Stefania Martin collabora da molti anni con la Sanremo Festival Orchestra ed e’ stata vocalist per i cantanti più conosciuti: L. Pausini, T.Ferro, P. Daniele, E.Marrone, Elisa, A. Amoroso, Zucchero, A.Britti, G. Morandi, Stadio, J-Ax, Negrita, A.Tatangelo, B. Antonacci, M.Pezzali, F. Renga Raf, E. Ramazzotti, F. Renga, A. Venditti, C. Baglioni, M. Mengoni, Fabri Fibra, E.Ruggeri, Negramaro, C. Cremonini e molti altri. Si Esibisce in duo con Paolo La Ganga, chitarrista di Anna Oxa, Fiordaliso, Povia, Luca Dirisio, etc. 26 LUGLIO 2018 - Omaggio al 2018, centenario dalla fine della prima guerra mondiale. Conflitto nel cuore, la mia grande guerra - Spettacolo di Teatro e Musica, che avvalendosi della consulenza storica del colonnello Cadeddu, narra dell’incontro tra un giovane e un reduce della grande guerra che colmano le proprie mancanze nell’incontro con l’altro. Di e con Stefano Bonato e Claudio Tomaello. Spettacolo selezionato e apprezzato all’ultima rassegna Milano Off. 23 AGOSTO 2018 - Gianni Vancini. E’ considerato l’ambasciatore italiano del contemporary jazz e negli usa il suo brano “Grapes” ha recentemente raggiunto i primi posti nella classifica Billboard americana. E’ in tour con Umberto Tozzi dal 2002 e vanta collaborazioni con artisti di fama internazionale. Accompagnato da Stan Sargent, bassista storico di Al Jarreau e da Michele Bonivento alle tastiere e hammond, artista veneziano presente in numerosi formazioni in Italia e all’estero. 20 SETTEMBRE 20018 - Cose di famiglia. Progetto dei fratelli Giacomo Da Ros e Mauro da Ros musicisti e cantautori di Vittorio Veneto, con sound riconducibile al movimento New Folk, vincitori a Novembre 2016 del premio IMAIE a Il Cantagiro e a marzo 2017 vincitori del Premio Alex Baroni 2017 - Festival dell’Adriatico. 18 OTTOBRE 2018 - Aldo Betto e Lisa Manara. Aldo, chitarrista vittoriese di successo trapiantato a Bologna, si esibisce con Lisa Manara, attualmente in tour con Gianni Morandi e molto conosciuta per la sua partecipazione al programma TV “The Voice" nel team di Riccardo Cocciante.

