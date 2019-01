La voce di Chiara Canzian a grandi palchi di Ca' Piadera a Tarzo

Ca Piadera, per la rassegna Grandi Palchi, presenta CHIARA CANZIAN, accompagnata da IVAN GERONAZZO alla chitarra. Figlia di Red Canzian, bassista dei Pooh, CHIARA CANZIAN inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica sin da piccola, cantando insieme al padre e al fratello Phil Mer nel brano "Il calcio del sorriso", inno del Treviso.

La sua carriera cantautorale inizia nel 2009 con la pubblicazione del suo primo album, "Prova a dire il mio nome", la cui uscita è preceduta dalla partecipazione al Festival di Sanremo, in cui si esibisce cantando l'omonimo brano, scritto in collaborazione con Giuliano Sangiorgi (Negramaro). Partecipa alla realizzazione del concerto Amiche per l'Abruzzo, evento di beneficenza in favore della popolazione colpita dal terremoto che ha distrutto L'Aquila, voluto da Fiorella Mannoia.Nel 2011 esce il secondo album della Canzian intitolato "Il mio sangue".



IVAN GERONAZZO: Chitarrista, compositore, suona con: PATTY PRAVO , RED CANZIAN CHIARA CANZIAN, LE ORME.

Da poco ha inciso il suo primo disco solista "FUORI DAL GIRO" sotto la produzione artistica di GIOVANNI BOSCARIOL pubblicato per la HEART REAL MUSIC PRODUCTIONS con ALBERTO MILANI, PAOLO COSTA,LEONARDO DI ANGILLA, LORENZO CAZZANIGA.



EVENTO ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON MTmusic



Inizio concerti ore 21:00



