Appuntamenti da scoprire: cortili dell'arte a Tarzo

Prenderà il via sabato 3 agosto alle 17.30 a Fratta di Tarzo la nuova, attesa edizione dei Cortili dell’Arte. La manifestazione, giunta alla X edizione, intende valorizzazione l’espressione artistica nelle varie forme e nei diversi linguaggi e, come ormai da consolidata tradizione, chiama a raccolta pittori, scultori, fotografi, ceramisti e appassionati d’arte. Per l’occasione le case e le corti del borgo si aprono per accogliere le opere e i loro autori, in un incantevole percorso espositivo che si snoda per le vie del paese.



L’evento, inserito nella tradizionale “Festa dell’Emigrante”, è organizzato dalla Pro Loco di Tarzo. Pur mantenendo una dimensione familiare e a misura d’uomo, i Cortili dell’Arte sono cresciuti nel tempo grazie soprattutto all’energia e all’entusiasmo di un gruppo di volontari e alla disponibilità di numerosi autori e dei residenti, mossi dalla passione per l’arte e la creatività. Alle esposizioni delle opere si alterneranno eventi collaterali di animazione culturale come musica, cinema, spettacoli di flamenco itineranti, laboratori d’arte e di manipolazione della creta per grandi e piccoli, esperienze di creazione dal vivo con mosaici e street art.



Ad aprire la manifestazione sabato alle 17.30 sarà la tavola rotonda dedicata al tema “L’arte come mezzo di sensibilizzazione per riqualificare i borghi”, che vedrà come relatori Larry Pizzol, sindaco di Sarmede, che presenterà il progetto interregionale Stream e l’arch. Diego Morlin, ideatore del Parco del Sojo. In serata, a seguire, le proiezioni a cura dell’Associazione Cinema Careni con il film Visages Villages e il suggestivo spettacolo delle Fontane Magiche con il contributo del Comune di Tarzo e ATS alle 22 (riproposto anche domenica sempre alle 22): straordinari giochi di luce e acqua nella cornice dei Laghi di Revine. Musica dalle 22.30 con la Locanda De Bardi.

I Cortili rimarranno aperti anche per tutta la giornata di domenica. Nel programma si segnala alle 17 la cerimonia finale del premio artistico “Contea di Ceneda e Tarzo”. Musica alle 15 con Cose di Famiglia e alle 20.30 con Vise and Rob Daz. L’ingresso ai Cortili è libero e gratuito.