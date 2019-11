Tarzo e la via dei murales: camminata tra arte, tradizioni e natura

Un cammino affascinante tra arte, tradizioni popolari e natura. Ci addentreremo tra le pittoresche stradine di Tarzo, Fratta e Colmaggiore, scoprendo le storie di vita quotidiana del passato grazie ai famosi murales dipinti nel corso degli anni da diversi artisti veneti. Queste opere raccontano, con un linguaggio semplice e diretto, le tradizioni popolari, la storia e il folclore locale in un percorso davvero affascinante. Sfioreremo le acque tranquille dei Laghi di Revine per poi risalire il Monte Comun e godere di un panorama suggestivo sui colli circostanti. Per gli amanti dell’arte, della natura e della cultura popolare, Tarzo e le sue dolci colline tra cui si scorgono gli specchi d’acqua azzurri di due bei laghi, sono una meta perfetta. Al termine dell’escursione sarà possibile effettuare una visita libera (senza accompagnamento da parte delle Guide) al mercatino Stelle a Natale di Cison di Valmarino oppure al mercatino di Natale Colori d’Inverno di Follina.



RITROVO: parcheggio di Piazza IV Novembre a Tarzo 31020

DURATA: 4 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo)

TARIFFE: 13 euro per gli adulti. 8 euro per i bambini e i ragazzi dagli 8 fino ai 14 anni. Fino ai 7 anni gratis

LUNGHEZZA: 8 km

DIFFICOLTÀ: medio-facile. Adatto a partecipanti dagli 8 anni in su abituati a camminare.

DISLIVELLO: 350 metri



COME PARTECIPARE

Prenotazione obbligatoria fino a due giorni prima dell'uscita secondo una delle seguenti modalità: compilando il modulo al seguente link: https://bit.ly/35jrOFP; scrivendo una email a giulia@beescover.com; inviando un messaggio su Whatsapp o telefonando al numero +39 324 5461686. La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante. Il pagamento della quota di partecipazione verrà effettuato il giorno dell’escursione prima della partenza. Si chiede di avvertire il prima possibile in caso di rinuncia all’escursione.



CONTATTI

www.beescover.com

giulia@beescover.com

Whatsapp/tel.: +39 324 5461686

MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.beescover.com/dove/tarzo-e-la-via-dei-murales-tra-arte-tradizioni-popolari-e-natura/



CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE

In caso di maltempo o nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti l’organizzazione si riserva il diritto di annullare l’escursione. L’itinerario potrà variare in relazione alle condizioni meteorologiche e ambientali, oltre che per qualsiasi ragione legata alla sicurezza dei partecipanti. Prima di partecipare alle nostre escursioni leggi con attenzione il regolamento https://www.beescover.com/regolamento-escursioni-beescover. La partecipazione alle nostre escursioni comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento e delle condizioni generali di contratto.