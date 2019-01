“Benessere a portata di mano" all'istituto Padre Pio di Tarzo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Biopranoterapia, riflessologia del viso dien chan, basata sull’omonima tecnica di stimolazione vietnamita, e riflessologia del piede. Tre discipline essenziali che verranno approfondite nell'evento “Benessere a portata di mano”, in agenda sabato 19 gennaio alla Residenza Istituto Padre Pio di Korian Italia in Via Bellavista 16, a Tarzo (TV), a partire dalle ore 15.00 fino alle 17.00. Alla spiegazione didattica introduttiva, seguiranno dimostrazioni pratiche sotto la regia di esperti. L'incontro si aprirà con l'intervento degli esperti de La Scuola Triennale di Biopranoterapia “Settimo Cielo” che illustreranno i benefici che queste pratiche naturali per la salute e il benessere della persona. In un secondo momento, per chi parteciperà e avrà voglia di rilassarsi, sarà possibile testare queste discipline attraverso dimostrazioni pratiche che saranno eseguite dagli esperti. L'evento, organizzato in collaborazione con l'Associazione Culturale Settimo Cielo si terrà nel salone dell'ingresso della residenza e sarà gratuito e aperto al pubblico. Gruppo Korian, leader europeo nell’offerta di servizi di cura e assistenza per l’invecchiamento di qualità, gestisce il primo network europeo di case di cura, cliniche specializzate, appartamenti protetti, cure ospedaliere e servizi di assistenza domiciliare, disponendo in totale di 715 strutture. Il Gruppo Korian è presente in Francia, Germania, Belgio e Italia, con una capacità ricettiva di circa 72.000 posti letto e un organico di circa 47 mila operatori. Il gruppo ha evidenziato un fatturato consolidato di circa 3 miliardi di euro e punta a crescere a livello internazionale soprattutto in Paesi come l’Italia e la Germania, tra i Paesi più longevi al mondo. www.korian.it La Scuola Triennale di Biopranoterapia “Settimo Cielo”, attiva da 14 anni a Vittorio Veneto è una delle principali realtà sul territorio che propone una serie di discipline del benessere grazie ad una consolidata collaborazione con molti professionisti del settore. In questa occasione Vi farà conoscere e sperimentare 3 discipline particolar- mente adatte a ripristinare uno stato di benessere e di omeostasi del nostro corpo http://www.associazionesettimocielo.it/