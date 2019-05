All'istituto padre Pio di Korian il seminario “La ginnastica del benessere”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Spiegazione anatomica ed esercizi con indicazioni su modalità e tempi d'esecuzione. È questo il programma dell'incontro “Risveglio muscolare”, in agenda sabato 25 maggio alla Residenza Istituto Padre Pio di Korian Italia in Via Bellavista 16, a Tarzo, a partire dalle ore 10.00 fino alle 11.00. L'evento, curato dal fisioterapista Aleksandr Tibilov, si svolgerà all'interno del giardino dell'Istituto ed è il secondo dei due appuntamenti del mini-ciclo di iniziative di promozione alla salute chiamato “La ginnastica del benessere”. La partecipazione è gratuita e l'ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Ai partecipanti è consigliato un abbigliamento comodo. In caso di maltempo gli incontri si svolgeranno nella Sala all'ingresso dell'Istituto. A termine dell'incontro verrà rilasciato del materiale informativo. Korian è il Gruppo europeo leader nei Servizi rivolti a Persone anziane, fondato nel 2003, con più di 78.000 posti letto in Europa (Francia, Germania, Belgio, Italia e Spagna) e circa 50.000 collaboratori. Il Gruppo gestisce più di 800 strutture in quattro aree di attività: Residenze per Anziani, Case di Cura e Cliniche di Riabilitazione, Cure domiciliari e Appartamenti per la Terza e Quarta Età. www.korian.it