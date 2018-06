Performance artistica "Tea for 5. The opium clippers" di Neja Tomšič

La performance avverrà in due date distinte, il 6 e il 7 ottobre ad orari diversi. E' a numero chiuso per prenotarsi acquistare biglietto gratuito su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tea-for-5-the-opium-clippers-performance-interattiva-di-neja-tomsic-46846382792



Neja Tomšič trasformerà la project room di B#S Gallery in una sala da the, dal gusto smaccatamente coloniale. Tea For 5 è una performance interattiva, si potrebbe definire “un saggio visivo che unisce la performance e l’arte della ceramica”. L’azione artistica illustra la storia delle relazioni cino-americane e britanniche attraverso le narrazioni di cinque navi collegate all’oppio e al commercio del the: 6 persone per volta, siederanno a bere il the con l’artista, mentre la stessa racconta i retroscena conflittuali e lo sfruttamento delle colonie cinesi, che per il the delle cinque hanno molto sanguinato (la storia della flotta dell’oppio non solo documenta eventi storici dimenticati, ma fa luce anche sulle loro conseguenze odierne).



NejaTomšič (Slovenia, 1986) è un’artista visiva, poetessa e scrittrice di Lubiana. Dopo essersi diplomata in pittura all’Accademia di Belle Arti di Lubiana, sta conseguendo il dottorato presso la Facoltà di Lettere e filosofia di Capodistria (Slovenia), concentrandosi sulle pratiche artistiche visuali contemporanee in relazione al post colonialismo. È anche co-fondatrice del MoTA- Museum of Transitory Art, una piattaforma di ricerca e produzione dedicata all’ “arte transitoria”. La performance sta diventando un elemento importante nel suo lavoro, Tea for five è il suo progetto più recente, ed è valso all’artista una prestigiosa borsa di studio a Baltimora.

Gallery