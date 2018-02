Chiave Classica, al Teatro Accademico arriva il Duo Cardaropoli-Ferro

Quinta stagione di concerti al Teatro Accademico di Castelfranco a cura del Conservatorio Agostino Steffani. Giovedì 15 febbraio 2018 a Chiave classica il duo composto da Gennaro Cardaropoli (violino) Alberto Ferro(pianoforte).

Nove date, il fascino dell’opera, la musica da camera, la leggenda del violoncello Natalia Gutman, l'orchestra d'archi Agostino Steffani, il progetto Villa Lobos. Il teatro in Chiave Classica dopo il successo delle prime cinque edizioni, torna Chiave Classica, la stagione di concerti al Teatro Accademico ideata e programmata dal Conservatorio Agostino Steffani in collaborazione con il Comune di Castelfranco e pensata come un appuntamento destinato a tutta la Marca trevigiana. Nove date da febbraio a maggio, per altrettanti incontri con la musica classica

Incontri nel foyer alle 20.15. A Chiave Classica una selezione delle più importanti sonate per violino e pianoforte tra Otto e Novecento: in scena Gennaro Cardaropoli e Alberto Ferro.

GENNARO CARDAROPOLI, violino

Si è contraddistinto aggiudicandosi il Concorso “Arthur Grumiaux” 1st Prize unico italiano nella storia del concorso classificatosi al I° posto. Ha tenuto concerti in vari continenti: EUROPA (Italia, Francia, Svizzera, Germania, Austria, Croazia, Slovenia, Principato di Monaco, Spagna), RUSSIA- “Festival Eurasia”, a Kaunas e Vilnius in Lituania, in AFRICA (Tunisi - Tunisia), in Israele (TelAviv, Gerusalemme) e negli USA (Philadelphia, New York, Washington). Si è inoltre esibito a: Belfast (Irlanda del Nord) presso la Queen's University, a Parigi, Leon, Lugano, Berlino, e in Italia ha eseguito da solista il Concerto di Tchiaikovski per violino ed orchestra presso l'Orchestra “La Verdi” a Milano diretto da Zhang Xian ed il Concerto n. 1 di Paganini con l’Orchestra “I Pomeriggi Musicali” di Milano diretto da P. Berman. È risultato, inoltre, vincitore assoluto del Concorso violinistico “Giorgetti” della Filarmonica della Scala di Milano con recensione su Suonare e intervista nello spazio “Meglio gioventù”. Suona un violino G. B: Guadagnini, Torino 1783 e utilizza un Arco W. E. Hill appartenuto a Franco Gulli per gentile concessione della “Fondazione Pro-canale” di Milano.

ALBERTO FERRO, pianoforte

Nato a Gela (CL) nel 1996.Tra i numerosi premi vinti in concorsi nazionali ed internazionali spiccano: il 2° premio al “Città di Verona” (2014) e al “Carl Nielsen” di Århus, Danimarca (2015); il 2° premio, il premio del pubblico e il premio per il più giovane finalista italiano all’”Arcangelo Speranza” di Taranto (2015); il 2° premio, il premio della critica e il premio speciale Haydn al “Ferruccio Busoni” di Bolzano (2015);il 1° premio al “Premio Venezia” (2015);il 6° premio e il premio del pubblico al “Regina Elisabetta” di Bruxelles (2016). Nel 2016 e nel 2017 ha ricevuto la Medaglia della Camera dei Deputati, conferitagli dalla Presidente della Camera, On. Laura Boldrini, in occasione della Festa Europea della Musica. Nel marzo del 2017 ha tenuto un recital presso la Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale, nella rassegna "I Concerti del Quirinale" in diretta su Rai Radio 3, ricevendo tanti apprezzamenti dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella.