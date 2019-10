Teatro e mercatini nel parco di Villa Pontello

L'associazione Anima presenta una giornata nel verde parco di Villa Pontello all'insegna di teatro, musica e divertimento, il tutto condito con un mercatino olistico e di artigianato selezionato. L'opera teatrale "Mercato in scena", che si terrà nella suggestiva atmosfera dei mercatini, è scritta e diretta da Jonathan Zalamena, sceneggiatore Veneto emergente.

Non mancherà lo stand enogastronomico con spezzatino e polenta per tutti. L'evento è stato ideato per raccogliere fondi da impiegare nelle future attività culturali dell'associazione, con lo scopo di riportare la vita a Villa Pontello. Organizzato con il patrocinio del Comune di Crocetta del Montello. Per scoprire chi siamo visitate la nostra pagina: https://www.facebook.com/associazioneculturaleanima/ e il nostro nuovo sito: www.associazioneculturalenima.it.

Il programma

15:00 - Apertura evento e mercatini. Intrattenimenti per bambini e trucca bimbi, oltre a musicisti ed artisti di strada

16:30 - “La Valle incantata si ribella all’inquinamento” spettacolo interattivo per bambini a cura della compagnia “ Il Pellico Instabile "

20:30 “Mercato in scena” spettacolo teatrale a cura di“Associazione culturale Anima”, scritto e diretto da Jonathan Zalamena

22:00 Concerto dei “ KING gruppo musicale”, cover band dei Queen

23:00 Chiusura e ringraziamenti