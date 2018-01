La magia del Teatro Alcuni torna con un nuovo spettacolo dedicato ai più piccoli

TREVISO Il Teatro Alcuni riprende la sua programmazione dopo le vacanze natalizie con la prestigiosa anteprima nazionale dello spettacolo "Perché gli alberi perdono le foglie", uno spettacolo di teatro d'attore impreziosito dalla divertente presenza dei pupazzi.

Ancora una volta, le Fate Corolla e Valeriana sono alle prese con la prepotenza di Maga Cornacchia, che vuole diventare la Regina del bosco. Il suo piano è rimpicciolire i giganti che lo abitano, per poi poterli sconfiggere. Qui entrano in scena le due Fate e la caduta delle foglie avrà un ruolo fondamentale. Lo spettacolo è adatto a un pubblico di bambini tra i 3 e gli 8 anni d'età. Ingresso euro 5,50. Tessera valida per 10 entrate euro 25. Tessera valida per 5 entrate euro 25. I bambini sotto i 3 anni entrano gratuitamente. La biglietteria è aperta da lunedì a venerdì con orario 15,00-18,30; domenica 10-12 e 15-17,30. Per informazioni: 0422.421142 – teatro@alcuni.it – www.teatrosantanna.it.