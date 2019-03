Al Teatro Binotto il convegno su "Adolescenti disadattati e famiglie in difficoltà"

"Adolescenti disadattati famiglie in difficoltà: il ruolo dei servizi e della Scuola, la funzione della giustizia, il Protocollo d'intesa 9.10.2018 tra Garante dell'infanzia adolescenza e Miur": questo il titolo dell'incontro organizzato da APF (Avvocati per le persone e le famiglie) per il 14 marzo a Montebelluna al Teatro Binotto di Villa Correr Pisani dalle ore 15 alle 18.30.

L'evento ha il patrocinio di: Ordine degli Avvocati di Treviso - Comune di Montebelluna - IUSVE Istituto Universitario Salesiano Venezia - Ordine degli Psicologi del Veneto

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

ore 14.30 apertura registrazioni

ore 15.00 saluti ai partecipanti

avv. Barbara Lodi avvocato in Treviso, socia fondatrice APF, responsabile Progetto scuola

prof. Marzio Favero sindaco di Montebelluna

ore 15.20 introduce e coordina il convegno:

avv. Giuliana Livotto avvocato in Treviso, socia fondatrice APF

ore 18.00 dibattito

Intervengono:

- dott.sa Michela Possamai dirigente scolastico MIUR e USR Veneto e docente del corso di Psicopedagogia della prevenzione dell’abuso e del maltrattamento presso il Dipartimento di Psicologia dello IUSVE

- dott. Pasquale Borsellino direttore U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia Distretto Asolo Ulss 2 Marca Trevigiana

- avv. Emanuela Fumagalli avvocato in Milano e componente Associazione Valeria di Milano

- dott.ssa Chiara Ghetti psicologa, assistente sociale e già direttore U.E.P.E di Venezia, Treviso e Belluno - Ministero della Giustiza, giudice onorario minorile presso la Corte d’Appello di Venezia

- avv. Gaudenzia Brunello avvocato in Treviso e presidente APF

NOTE ORGANIZZATIVE

Responsabili del convegno: avv. Francesca Collet - avv. Giuliana Livotto - avv. Barbara Lodi

Modalità di iscrizione: La partecipazione al convegno è gratuita ed è aperta agli avvocati, agli psicologi, agli operatori sociali, agli insegnanti ed all’intera cittadinanza. Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal sito APF (www.apfavvocati.it) e verranno accettate in ordine di arrivo e sino ad esaurimento dei 100 posti disponibili. Al termine del convegno verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. La presenza verrà accertata con il lettore dei badge per gli avvocati del foro di Treviso, con doppia sottoscrizione (una prima delle ore 15 ed una al termine delle relazioni) per gli avvocati fuori foro, per i praticanti, per le altre professioni e per la cittadinanza.

Crediti Formativi - Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Treviso, per la partecipazione all’intero convegno, ha riconosciuto 3 crediti formativi.

Per informazioni visitare il sito www.apfavvocati.it oppure contattare gli avvocati:

- avv. Maria Allegra Camerotto, info@apfavvocati.it, tel. 0422 1847037

- avv. Francesca Collet, f.collet@avvocatistudio.com, tel. 0438 983053