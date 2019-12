Teatro Busan, ecco "Controvento. Storia di aria, nuvole e bolle di sapone"

Venerdì 3 gennaio 2020 alle ore 17.00 (fuori abbonamento) e alle ore 21.00 (in abbonamento) al Teatro Busan di Mogliano Veneto la Stagione di Prosa 2019-2020 inaugura il nuovo anno con "Controvento. Storia di aria, nuvole e bolle di sapone", spettacolo magico ed emozionante di Michele Cafaggi, il “mago delle bolle di sapone”, che mette in scena il viaggio di un intrepido aviatore, fra raffiche di vento, morbide e schiumose nuvole e gigantesche bolle di sapone. Anche questo nuovo spettacolo di Cafaggi nasce da una ricerca sulle tecniche, gli oggetti e le storie da raccontare: il risultato è uno show senza parole dove magia, clownerie, bolle di sapone e arti circensi si fondono per dare vita a una creazione di raffinato divertimento, adatta al pubblico di ogni età.

“Oggi è grande festa in Teatro! È il 15 luglio del 1913 e sul palco c’è un bellissimo Biplano interamente costruito dal nostro Aviatore in persona che dopo un breve discorso partirà per la Grande Avventura!”. Tra lo scetticismo di alcuni e l’entusiasmo di altri il nostro Eroe si alzerà presto in volo e ci porterà in mondi sconosciuti, meravigliosi e lontani, forse troppo lontani… Raffiche di vento, morbide e schiumose nuvole, gigantesche bolle di sapone ci accompagneranno in un viaggio al di là dei confini terrestri, in compagnia del nostro Eroe Aviatore. Un moderno Icaro, spaventato e coraggioso, spericolato e pasticcione, ma determinato a realizzare i suoi propositi a costo di dover sacrificare le cose a lui più care. “Controvento”, per usare le parole di Michele Cafaggi, è “dedicato a tutti i sognatori, più o meno eroici, che non hanno mai lasciato nulla di intentato”.

Michele Cafaggi ha studiato tra Milano e Parigi recitazione, arti circensi, mimo, clownerie ed improvvisazione, sulle orme di grandi maestri tra cui Jango Edwards, Marcel Marceau, Jos Huben, l’Ecole Nationale du Cirque di Annie Fratellini, Philippe Radice, Philippe Gaulier. Dal 1993 si esibisce come artista di strada e di teatro in Italia ed in molti altri paesi del mondo passando con disinvoltura dalle grandi platee internazionali alle feste di paese, scuole, ospedali, case di riposo, carceri e ovunque ci sia l’occasione e il piacere di incontrarsi con il pubblico. Ospite di teatri e festival nazionali e internazionali, ha portato i suoi spettacoli in Italia, Svizzera, Francia, Grecia, Canarie, Spagna, Brasile, Nepal, Corea del Sud, Cina e Giappone. Ha al suo attivo numerose partecipazioni a spettacoli di varietà, trasmissioni televisive, concerti ed eventi. Dal 2003 lavora come Dottore Clown con la Fondazione Theodora Onlus, nei reparti pediatrici di alcuni ospedali italiani.

BIGLIETTI

18,00 € intero | 16,00 € ridotto | 6,00 € prezzo speciale fino ai 12 anni

ACQUISTO E PREVENDITE

Biglietteria Cinema Teatro Busan, via Don Bosco 41, Mogliano Veneto (TV)

La Biglietteria è aperta: tutti i giorni ad esclusione del martedì dalle 17 alle 19, la domenica dalle 16 alle 19.30 e 30 minuti prima di ogni proiezione cinematografica.

Online su www.cinemabusan.it

INFORMAZIONI

+39 041 5905024 | +39 334 1658994 | gestione.busan@gmail.com

