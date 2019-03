Al Teatro Busan lo spettacolo "Maradona nell’alto dei cieli"

Venerdì 29 marzo alle ore 21.00 al Teatro Busan di Mogliano Veneto la Stagione di Prosa 2018-2019 prosegue con Maradona nell’alto dei cieli, uno spettacolo scritto da Michele Ruol, giovane drammaturgo padovano già vincitore nel 2018 del Premio Hystrio-Scritture di Scena, e intensamente interpretato da Giacomo Rossetto. Maradona nell’alto dei cieli, diretto da Lorenzo Maragoni, si pone all’incrocio di tre dimensioni, il calcio, la fede, il teatro, e racconta la storia complicata di un uomo complicato, una storia fatta di partenze, ritorni, ombre e luci splendenti, in cui, in modo non così diverso da un attore, il privato è quasi sempre al servizio del pubblico. Lo spettacolo è una produzione di Teatro Bresci.

Maradona nell’alto dei cieli è scritto per essere interpretato da un unico attore, Giacomo Rossetto, mischiando la sua biografia di uomo, di attore, di ex-calciatore, di padre, con quella di uno dei più grandi calciatori e personaggi pubblici di sempre, e officiandone una specie di rito laico. Maradona è diventato un mito. Un mito fondativo di una squadra, di una città, di una nazione. È tramandato in modo scritto e in modo orale. È oggetto di leggenda. È venerato. E al cuore di tutto questo sta il suo essere uno di quei rarissimi uomini capaci da soli di portarsi sulle spalle un’intera comunità; o meglio di costruirla. Basta nominare Maradona perché un capannello di persone si trovi unita a parlare, a commentare, a stringere amicizia, a litigare. È un uomo che in un’epoca pre-social network, grazie a quel serissimo gioco che è il calcio, era già in grado di influenzare milioni di persone e la cultura del suo tempo, come pochi sportivi prima di lui. Oggi che il mondo virtuale è sempre più densamente popolato, e si svuotano gli stadi, si svuotano le chiese, può essere il teatro un luogo da cui ricominciare a costruire un sentire comune?

Il testo di Michele Ruol affronta con coraggio, affetto e leggera ironia una figura che è un continuo invito a superare se stessi senza prendersi troppo sul serio, un invito al coraggio di affrontare le lotte con se stessi e a perdonarsi le cadute, e a darsi, come il teatro, quando lo spettacolo sembra ormai finito, ogni volta la possibilità di ricominciare.

Biglietto unico 16,00 €

Biglietteria Cinema Teatro Busan

via Don Bosco 41, Mogliano Veneto (TV)

lunedì 9.30 – 12.30 e 17.00 – 19.00; giovedì e venerdì 17.00 – 19.00

e 30 minuti prima di ogni proiezione cinematografica

e online su www.cinemabusan.it

+39 041 5905024 | +39 334 1658994 | gestione.busan@gmail.com