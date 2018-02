Al Teatro Comunale arriva il recital pianistico di Alexander Lonquich

La stagione concertistica del Teatro Comunale Mario Del Monaco prosegue con il recital pianistico di Alexander Lonquich. Il programma prevede musiche di Leós Janàček, Karl Amadeus Hartmann, Franz Schubert. Alle ore 20, al Ridotto del Teatro, il musicologo MIRKO SCHIPILLITI incontrerà il pubblico per un’introduzione all’ascolto delle musiche in programma.

Alexander Lonquich è nato a Treviri, in Germania. Nel 1977 ha vinto il Primo Premio al Concorso Casagrande dedicato a Schubert. Da allora ha tenuto concerti nei principali centri musicali europei. La sua attività lo vede impegnato con direttori d’orchestra quali Claudio Abbado, Kurt Sanderling, Ton Koopman, Emmanuel Krivine, Heinz Holliger, Marc Minkowski. Particolare in tal senso è stato il rapporto mantenuto in passato con Sándor Végh e la Camerata Salzburg, di cui è tuttora regolare ospite nella veste di direttore- solista. Un importante ruolo lo svolge inoltre la sua attività cameristica che l’ha portato a collaborare con artisti come Christian Tetzlaff, Nicolas Altstaedt, Vilde Frang, Joshua Bell, Heinrich Schiff, Steven Isserlis, Isabelle Faust, Carolin Widmann, Jörg Widmann, Boris Pergamenschikov, Heinz Holliger, Frank Peter Zimmermann. Ha ottenuto riconoscimenti quali il "Diapason d’Or", il "Premio Abbiati" (come miglior solista del 2016) e il "Premio Edison". Nel 2003, con la moglie Cristina Barbuti, ha formato un duo pianistico che si è esibito in Italia, Austria, Svizzera, Germania, Norvegia e USA.

Nei suoi concerti appare spesso nella doppia veste di pianista e fortepianista spaziando da C.Ph.E. Bach a Schumann e Chopin, del quale ha inciso, su un pianoforte Erard insieme a Philippe Herreweghe, il Concerto in fa minore per il Frederick Chopin Institute. Nel ruolo di direttore-solista, collabora stabilmente con l’Orchestra da Camera di Mantova e, tra le altre, con l’Orchestra della Radio di Francoforte, la Royal Philharmonic Orchestra, la Deutsche Kammerphilarmonie, la Camerata Salzburg, la Mahler Chamber Orchestra, l’Orchestre des Champs Elysées e la Filarmonica della Scala di Milano. Di particolare rilievo è stato, nella primavera 2009, il progetto con l’Orchestra Sinfonica Nazionale RAI nel quale è stato presentato l’integrale delle sinfonie diSchubert accostate ai concerti per pianoforte di Beethoven.Si esibisce regolarmente per l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con la quale dalla stagione 2011/12 collabora anche come direttore-solista. La stagione 2017/18 prevede per Alexander Lonquich, tra l’altro, una collaborazione in tour in Italia con l’Orchestre des Champs-Elysées, un doppio appuntamento Mozart al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e diversi recital in città italiane.

Alexander Lonquich svolge anche un’intensa attività concertistica all’estero: NDR Elbphilharmonie Orchester di Amburgo (Artist in residence), Festival della Primavera di Praga, Schubertiade e Lockenhaus in Austria, Beethovenfest Bonn, Ludwigsburger Schlossfestspiele e Sommerliche Musiktage Hitzacker in Germania. Tra i prossimi fuori dall’Italia: collaborazioni con la Stuttgarter Kammerorchester, la Münchener Kammerorchester e la Potsdam Kammerakademie; recital e concerti cameristici tra i quali si segnalano quelli alla Philharmonie di Berlino e alla Konzerthaus di Vienna. Dopo aver effettuato incisioni per EMI, ha iniziato una collaborazione con ECM. Ai numerosi impegni concertistici, Alexander Lonquich ha affiancato negli anni un intenso lavoro in campo didattico tenendo masterclass in Europa, Stati Uniti ed Australia. Ha collaborato inoltre con l’Accademia Pianistica di Imola, l’Accademia Musicale Chigiana e la Hochschule für Musik di Colonia. A partire dal 2014 è Direttore Principale dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, con la quale si esibisce anche come solista, contribuendo alla formazione dei giovani musicisti ed all’ampliamento del repertorio dell’ensemble. Nel 2013 ha creato nella propria abitazione fiorentina, assieme alla moglie Cristina, Kantoratelier, un piccolo spazio teatrale dove le materie a lui care - psicologia, musica e teatro - vengono approfondite grazie a laboratori, seminari e concerti.