Al Teatro Comunale arriva il jazz del Michel Portal Quartet

Venerdì 16 marzo alle ore 20.45, il Teatro Comunale Mario Del Monaco ospiterà il terzo e ultimo appuntamento della stagione con i grandi nomi del jazz internazionale. Dopo il concerto del sassofonista Wayne Escoffery col suo straordinario quartetto, sarà la volta del concerto più atteso, quello che vedrà protagonista il quartetto di Michel Portal.

Alle ore 20.00, al Ridotto del Teatro MAURO STOCCO presenta il concerto al pubblico. Partecipano i MUSICISTI del quartetto.

Clarinettista, sassofonista, compositore per il cinema, improvvisatore appassionato, geniale e inafferrabile, il francese Michel Portal è uno dei pochi strumentisti in grado di arrivare a vertici assoluti sia nel jazz che nella musica classica, dove ha suonato con i più grandi direttori e le maggiori orchestre europee. Nel suo curriculum si incontrano così esecuzioni di pagine di Mozart, Brahms, Schumann, Berg e collaborazioni con compositori contemporanei quali Boulez, Berio, Stockhausen, Kagel, alternativamente ad esperienze "di confine" e ad altre riconducibili più direttamente all'alveo del jazz. Il polistrumentista transalpino è uno che confida molto nell'inventiva del momento, nella scintilla creativa che può scoccare (e solitamente accade) nel corso di un concerto e perciò suole circondarsi da collaboratori fidati con i quali intrecciare una proficua intesa, come lo sono i musicisti che compongono il suo attuale trio, nel quale, oltre al raffinatissimo contrabbassista Bruno Chevillon, spicca il grandissimo batterista Daniel Humair. In questa speciale occasione si aggiungerà anche Louis Sclavis, per il quale Portal ha rappresentato una importante fonte di ispirazione. Anche egli è uno strumentista d’eccezione, maestro elegante nell’arte del clarinetto in tutte le sue forme.