Al teatro Comunale torna "Opera in opera - Come si mette in scena un’opera lirica?"

Percorso guidato alla scoperta delle diverse competenze necessarie all’allestimento della più complessa tra le produzioni teatrali.*



Il cast artistico de La Traviata, melodramma in tre atti di Giuseppe Verdi, su libretto di Francesco Maria Piave, in scena al Teatro Comunale di Treviso il 26, 28 e 30 gennaio, illustrerà ai partecipanti le varie fasi preparatorie che consentono all’opera di andare in scena. Il pubblico avrà inoltre la possibilità di assistere a una prova di regia.



Una straordinaria opportunità di conoscere da vicino il funzionamento della grande macchina teatrale.



Incontro con il cast e prova aperta di regia

Martedì 16 gennaio ore 18.30

Venerdì 19 gennaio ore 16.00

Domenica 21 gennaio ore 16.00



Le visite durano circa un’ora. Ritrovo partecipanti nel Foyer del Teatro (Corso del popolo 31)



*previa prenotazione

Tel. 0422 513 300 - teatrispa@fondazionecassamarca.it



INGRESSO LIBERO