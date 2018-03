Al Teatro Comunale lo spettacolo "Bella addormentata"

La stagione di danza del Teatro Comunale di Treviso prosegue martedì 20 marzo alle ore 20.45 con lo spettacolo Bella Addormentata della Compagnia Junior Balletto di Toscana.

Viviamo in una società frenetica, in continuo cambiamento e con l'ossessiva ricerca della perfezione, che ci allontana sempre di più da noi stessi e dal mondo che ci circonda, dove nulla è perfetto, ma solo una costante lotta tra armonia e caos. Reagiamo creandoci un immaginario ideale persino nel rapporto di amore, ed è questa la prospettiva attualizzata di questa mia versione de La bella addormentata ambientata nelle strade frenetiche di una metropoli qualsiasi, dove tutti sono sempre di corsa alla ricerca disperata di realizzare il loro sogno. Tra la moltitudine si differenzia un giovane scrittore solitario, il protagonista di questa mia versione, autore di poesie d'amore, povero ed isolato dal mondo reale, proprio a causa della sua ossessione per la perfezione; egli trova solo conforto nei suoi sogni e nella sua immaginazione, creandosi un ambiente di pura fantasia, una stanza esclusiva per incontrare Aurora, figura frutto del suo inconscio, cui dedica poesie totalmente idealizzate ma sempre irrisolte, irreali, e fittizie.

Questa stanza dei sogni è animata dai personaggi della vicenda: al centro vi è Aurora, immaginata nella sua perfezione, in contrasto con Carabosse, la strega crudele che altri non è che il suo alter ego, il suo lato scuro, le sue paure, il suo isolamento dal mondo reale. Il punto di rottura delle sue ossessioni sarà quando riuscirà a sconfiggerlo, accentando sé stesso e portando la sua immaginata Aurora in un sogno profondo. Quella stanza vuota, quella pagina bianca si colmerà allora da parole, incontri e sensazioni reali e non illusioni di un mondo astratto.