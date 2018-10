Al Teatro Comunale lo spettacolo "The Deep Blue Sea" con Luisa Ranieri

Venerdì 2 novembre alle ore 20.45, con repliche sabato 3 alle ore 20.45 e domenica 4 alle ore 16.00, al Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso si apre la stagione di prosa. In scena Luisa Ranieri con un cast di attori formato da Maddalena Amorini, Giovanni Anzaldo, Alessia Giuliani, Flavio Furno, Aldo Ottobrino, Luciano Scarpa, Giovanni Serratore. La regia dello spettacolo è di Luca Zingaretti.

Straordinaria storia d’amore e di passione; The Deep Blue Sea è una riflessione su cosa un uomo o una donna sono capaci di fare per inseguire l’oggetto del loro amore. È una pièce sulle infatuazioni e gli innamoramenti che sconvolgono mente e cuore; l’amore folle che tutto travolge, a cominciare dal più elementare rispetto di se stessi. Cosa siamo capaci di fare per inseguire l’oggetto del nostro amore? E com’è possibile che, pur di raggiungerlo, siamo disposti a sacrificare qualunque cosa? È una storia di strade perse e ritrovate, di fatalità e indeterminatezze che risolvono, ma, soprattutto, una storia sulla casualità delle vite umane. Terence Rattingan (1911-1977, uno dei più popolari drammaturghi inglesi del XX secolo), disegna personaggi di potenza straordinaria e forza assoluta. In mezzo a loro emerge, come una regina, la protagonista, Hester Collyer Page, che incarna l’essenza stessa della capacità di amare, resistere e rinascere delle donne.