Al Teatro Comunale di Treviso il concerto dell'orchestra "Spira mirabilis"

La stagione concertistica del Teatro Comunale Mario Del Monaco si apre giovedì 25 ottobre alle ore 20.45 con il concerto dell’orchestra Spira mirabilis, fenomeno unico e apprezzatissimo sulla scena musicale internazionale, nominata nel 2012 “Ambasciatrice culturale dell’Unione Europea”. Spira mirabilis (Spirale meravigliosa) si ispira alla figura geometrica che mostra autosomiglianza: il tutto ha la stessa forma di una delle sue parti; ensemble a “geometria variabile” ma con un’identita costante.

Il programma prevede le ultime tre Sinfonie di Mozart delle quali si parla solitamente come di un testamento spirituale del genere Sinfonia che, pur salvaguardando le specifiche peculiarità di ciascuna, le presenta come un unico grande affresco creativo. Esse nacquero tutte nel giro di pochi mesi estivi del 1788 (in realtà 45 giorni, dal 26 giugno al 10 agosto!), uno dei periodi più tormentati dell'esistenza del compositore, deluso per il debole successo viennese del Don Giovanni, e trasferitosi in una casa alla periferia di Vienna pochi giorni prima in seguilo a ristrettezze economiche alle quali sopperiva il sostegno di un confratello, il commerciante Puchberg. Mozart probabilmente contava di poter fare eseguire le Sinfonie, e forse anche per questo fu così veloce nello scriverle, ma il desiderio non si realizzò mai durante la sua vita, circondando questa estrema produzione di un'aura di mistero sulla esplosione del suo genio creativo.

Alle ore 20.00, al Ridotto del Teatro, il musicologo ALESSANDRO ARGENTINI incontrerà il pubblico per un’introduzione all’ascolto delle musiche in programma.