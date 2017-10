Al Teatro Comunale di Treviso il "Gala di Formazione" con Debora Caprioglio

Martedì 24 ottobre alle ore 20.45, il Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso ospiterà il Gala della Formazione, in cui si esibiranno alcuni degli allievi che hanno preso parte ai percorsi regionali. Diretto dalla sapiente mano di Giancarlo Marinelli e accompagnato dalle multivisioni di Francesco Lopergolo, lo spettacolo, che propone una varietà di interventi, dalla danza, alla musica, alla prosa, sarà presentato da Debora Caprioglio.

Due obiettivi hanno orientato l'investimento regionale per la crescita delle competenze professionali degli operatori nel settore dello spettacolo: lo sviluppo di opportunità professionali e la creazione di occasioni di crescita culturale. In due distinte programmazioni (2008/2009 e 2010/2011) la Regione del Veneto ha finanziato una serie di interventi per gli operatori sia dell'area tecnica, che dell'area artistica e creativa.

Nel settembre dello scorso anno ha avviato un nuovo ciclo formativo attraverso il finanziamento di 16 progetti, supportati da oltre 130 partner operatori del settore tra amministrazioni comunali, compagnie teatrali, associazioni culturali, aziende. Sono stati oltre 100 i corsi avviati che hanno coinvolto oltre 450 artisti, tecnici ed operatori del settore: giovani professionisti che hanno deciso di investire nelle proprie competenze.

INGRESSO LIBERO