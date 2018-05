Al Teatro del Pane la cena-spettacolo con Aledys

Chiusa ufficialmente la stagione ad aprile, il Teatro del Pane non resta ad attendere il passaggio dell’estate in vista della riapertura della nuova stagione 2018-2019, ma anzi garantisce continuità al suo palcoscenico offrendo al pubblico una serie di eventi. Tra questi, la speciale cena-spettacolo di venerdì 25 maggio resa possibile dalla collaborazione con l'Unione Italia ciechi e ipovedenti che trasformerà letteralmente il Teatro del Pane. Sì, perché la sala infatti sarà completamente oscurata e un team di persone ipovedenti avrà cura di accogliere il pubblico e di accompagnarlo in uno stimolante percorso alla scoperta della musica, del cibo e dei sapori.

"Una nuova percezione della realtà, resa possibile dall’affinamento di soli quattro sensi insieme, udito, gusto, olfatto, tatto, farà di questa cena-spettacolo un’avventura insolita e di sicuro appeal" commenta il direttore del Teatro, Mirko Artuso. E prosegue: “Al termine della cena curata dal nostro chef, prenderà il via il concerto della musicista Aledys che per l’occasione presenterà alcuni brani originali in uscita nel suo prossimo album, tutti dedicati alle donne e alla femminilità”.

Anteprima del live in programma il 22 settembre prossimo presso il Teatro Aurora di Treviso, l’intervento di Aledys consentirà di conoscere un’artista non vedente che alla pari di qualsiasi altra vive la sua condizione di donna e accoglie la sfida di sperimentare tutti i giorni sensorialità diverse. Il suo vissuto è ispiratore dunque di canzoni originali, autentiche, sincere.

La cena-spettacolo del 25 maggio, organizzata dal Teatro Del Pane, è realizzata in collaborazione con l’Unione italiana ciechi e ipovedenti sezione provinciale di Treviso e Aledys team.

Per partecipare è richiesto un contributo di 35€ (ingresso riservato ai soci ACSI).

Teatro del Pane, via Fontane 91a 31020, Fontane di Villorba - Treviso

Per informazioni e prenotazioni: prenotazioni@teatrodelpane.it, sito Teatrodelpane.it