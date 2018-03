Al Teatro del Pane lo spettacolo di illusionismo e magia "Fantasyland"

Dopo l'incredibile successo raccolto in giro per il mondo, toccando tutti e 5 i continenti, Nicola Previti, ritorna come grande protagonista a Treviso ad autoprodurre un nuovo straordinario e sfavillante spettacolo di Magia dal titolo “FANTASYLAND” più sensazionale che mai. Nicola Previti originario di Treviso, (appena rientrato da un tour dall’altra parte del mondo in Sud America toccando: Brasile, Argentina e Uruguay a bordo di una nave da Crociera), in qualità di direttore artistico di questo nuovo spettacolo dice: “Il tutto è nato per caso e un po’ per scherzo una decina di anni fa, ed ogni anno, abbiamo messo in scena uno spettacolo di magia che ha sempre fatto sold-out, già a pochi giorni dalla vendita dei biglietti.

Siamo partiti dal Teatro Sociale nel 2007, che conteneva solo 250 posti per essere approdati due anni fa al teatro Eden; quest’anno cambiamo ancora e ci spostiamo in un teatro molto più piccolo, il Teatro del Pane, che ha una capienza di sole 95 persone, ma lo facciamo apposta, perché vogliamo che sia per il pubblico un’esperienza unica ed indimenticabile, cambia infatti anche il format, non più solo spettacolo, ma il pubblico ha la possibilità anche di cenare all’interno del teatro, e durante la cena, comincerà lo spettacolo. È uno spettacolo dove la magia, i sogni, le illusioni diventano realtà. Tramite la nostra energia, la nostra passione e la nostra abilità, cercheremo di prendere per mano ogni singolo spettatore per accompagnarlo in un affascinante, e misterioso viaggio alla scoperta del magico mondo nascosto quello appunto di “FANTASYLAND”, in uno spazio senza tempo, dove le leggi della fisica sono sconvolte e dove ogni limite razionale è superato, ai confini tra realtà e finzione.

Lo spettacolo è stato concepito e creato per rivolgersi ad un pubblico eterogeneo, uno spettacolo ideale per la famiglia, della durata di due ore diviso in tre parti. Nicola sarà accompagnato da due grandi colleghi di fama internazionale il famoso Mago Martin, e Basilio Tabacchi. “FANTASYLAND” conquisterà anche questa volta il pubblico di tutte le età. Ne è così certo Previti che dice: “il pubblico rimarrà affascinato dalle nostre capacità e dalla straordinaria e geniale bravura". Basilio Tabacchi grande mattatore che avrà il compito di farli ridere, e Martin invece avrà il compito di lasciare il pubblico a bocca aperta.

Non mancheranno momenti di suspance e di tensione, ma anche momenti brillanti, divertenti e situazioni surreali, comiche e di ilarità molto originale. Nel loro spettacolo si alterneranno sul palcoscenico e ci saranno momenti dove si esibiranno contemporaneamente. In questo fantastico viaggio, per aumentare le emozioni verranno presentati effetti magici nuovi, mai presentati di fronte ad un pubblico. Tutto lo spettacolo sarà supportato tecnicamente da effetti audio con musiche originali e giochi di luce studiati appositamente grazie all’innovativo uso delle tecnologie multimediali ed al sapiente loro utilizzo regaleranno un’atmosfera magica all’intero spettacolo.I tre artisti vantano davvero dati record, hanno davvero girato tutto il mondo da nord a sud, dall’america del sud, all’asia, si sono esibiti davanti ad oltre 5 milioni di persone, durante i loro tour a bordo delle navi da crociera più lussuose al mondo.

“FANTASYLAND” è una esperienza da vivere, sottolinea il direttore artistico Nicola Previti, la partecipazione del pubblico è parte significativa di questo nostro nuovo spettacolo. Uno spettacolo nello spettacolo tutto da gustare con attenzione, e questa volta da gustare anche con il palato, perché appunto, il pubblico avrà la possibilità di cenare. “FANTASYLAND” è divertimento, è una vera occasione culturale per conoscere questa antica arte della magia che da sempre affascina grandi e piccini. Previti conclude: “Siamo più famosi all’estero che qui in Italia dove viviamo, vorremmo tanto che Treviso, aprisse maggiormente le sue porte a queste occasioni che portano solo che arricchimento, e momenti culturali e di svago e divertimento per la città; non posso nascondere che ho trovato molte difficoltà e molti blocchi nelle istituzioni soprattutto in passato, mi auguro che cambi presto la situazione e che Treviso possa diventare una città piena di eventi culturali come moltissime altre realtà Italiane ed Europee. Il cast esplosivo unito all’entusiasmo degli spettatori, rappresenterà il successo che ci attendiamo.