Otto marzo al Teatro del Pane con "Il vizietto" di Mirko Artuso e la coppia de I Papu

Dopo uno strepitoso debutto da tutto esaurito nel 2015, sarà un ritorno al fulmicotone sul palcoscenico del Teatro del Pane quello tanto atteso di giovedì otto marzo per Il vizietto, lo spettacolo teatrale creato e diretto da Mirko Artuso, liberamente tratto dal film del 1978 di Èdouard Molinaro, nato come adattamento per il grande schermo della commedia di Jean Poiret del 1973: un'opera, questa, fortemente antesignana, destinata a lasciare una traccia profonda nel pubblico travolto dall'ondata delle battaglie per i diritti civili scoppiate negli anni settanta. Condensato sopraffino di comicità farsesca che fa da passepartout per una riflessione non scontata sulle diversità e sull'esigenza di superare gli stereotipi di genere, “riuscendo a stuzzicare nello spettatore - sottolinea Artuso - nuovi interrogativi sui temi delle unioni civili e della adozioni gay”, Il vizietto andrà in scena giovedì 8 marzo e sarà interpretato dalla coppia esplosiva de I Papu, meritevoli di aver raccolto la vistosa eredità attoriale di Ugo Tognazzi e Michel Serrault con eccelsa maestria.

Dopo un primo strepitoso debutto al Teatro del Pane, dunque - “era il 2015 – sottolinea Artuso - quando grazie al passaparola la pièce registrò sold out a ogni replica, portando a teatro tutta la Treviso affamata della comicità liberatoria, sagace, sfrontata eppure profondamente intelligente della nostra commedia italiana - Il vizietto torna a far parlare di se in occasione del prossimo otto marzo con la consueta formula della cena-spettacolo: dalle 19:30, con l'apertura delle porte del Teatro del Pane, prenderà il via la cena curata dallo Chef Maurizio Baratto con un menù ispirato dalle atmosfere dello spettacolo, e alle 21 si alzerà il sipario (per informazioni info@teatrodelpane.it, per prenotazioni prenotazioni@teatrodelpane.it). “L'allestimento de Il vizietto – spiega Artuso - è caratterizzato da una messa in scena a tutto campo, che solo un teatro come il nostro può consentire, offrendo agli spettatori la possibilità di sentirsi parte delle vicende, al fianco stesso degli attori, non solo fisicamente, dunque”.

Questa commedia cinematografica degli equivoci dove la tranquillità di una coppia di omosessuali, l'italiano Tognazzi e il francese Serrault, gestori a Saint-Tropez di un night per travestiti, viene compromessa dalla decisione del figlio di uno dei due di sposarsi con la figlia di un politico bigotto e moralista, alla sua uscita in sala conquistò l'attenzione di pubblico e critica internazionali ottenendo ben 8 nomination agli Oscar. Non ne vinse neanche uno, ma poco importa: la capacità de Il vizietto di abbattere i pregiudizi su unioni civili e coppie di fatto fu travolgente e ancora oggi, conservando la sua piena attualità, fa sentire forte e chiara la sua eco. “Scoprire Il vizietto al Teatro del Pane in occasione della Festa internazionale della donna - dichiara Artuso - contribuirà a fare il punto sul senso dell'essere donna e a riflettere sulla contrapposizione tra uomini e donne, così dura da estirpare eppure così pervasiva e presente nel nostro quotidiano. Ma anche e soprattutto, e in modo più esteso, a ricordare che è attraverso l'esercizio della libertà di pensare e amare che si esprime in massimo grado l'uguaglianza”.

La cena-spettacolo de Il vizietto di giovedì 8 marzo è proposta al prezzo di Euro 40 (ingresso con tessera

ACSI – costo Euro 5).

Il vizietto - Una pièce teatrale di Mirko Artuso, con Ramiro Besa e Andrea Appi e con Laura Bussani, Silvia Spironelli, Simonetta Barbon, Valentina Beraldo, Alberto Moscatelli, Nicolò Gasparetto

Teatro del Pane, via Fontane 91a 31020, Fontane di Villorba Treviso

Per informazioni info@teatrodelpane.it, prenotazioni prenotazioni@teatrodelpane.it, sito Teatrodelpane.it

