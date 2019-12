Teatro del Pane, due eventi per l'ultimo fine settimana prima di Natale

Il weekend pre-natalizio del Teatro Del Pane porterà a Treviso due eventi speciali. Si inizia sabato 21 dicembre con lo spettacolo Anime Leggere dei Dekru, il quartetto di performer ucraini, maestri del teatro fisico ed eredi del grande Marcel Marceau. Commenta Mirko Artuso (direttore artistico del Teatro del Pane): «In un’era in cui di parole, spesso, se ne fa un uso ed abuso eccessivo, è davvero sorprendente vedere come sia ancora possibile raccontare, evocare e suggestionare attraverso la forza espressiva del corpo».

Dekru sono nati a Kiev nel 2010 e presto hanno ottenuto grandi riconoscimenti nelle principali rassegne del settore, vincendo al Festival Mondiale del Circo di Mosca e al Festival di Clown e Mimi di Odessa. Scritto e diretto dalla regista Liubov Cherepakhina, insegnante della prestigiosa Accademia di Varietà e Arti Circensi di Kiev, lo spettacolo Anime leggere è già stato presentato ed apprezzato in numerose nazioni di tutto il mondo tra le quali Germania, Svizzera, Paesi Bassi, Polonia, Francia, Cina, Polinesia, Tahiti e Nuova Caledonia, oltre che in Italia, Russia e Ucraina. Come per magia, ecco comparire davanti ai nostri occhi un affascinante mondo marino, ricco di pesci e piante curiose, seguito da una romantica storia d'amore tra due statue viventi e dal multiforme universo del circo: leoni, acrobati su un trapezio, giocolieri e un pubblico esultante, per un viaggio nel regno della fantasia che prevede altre incredibili tappe in compagnia di questi virtuosi eccezionali. Alla fine della performance tutti rimangono con la sensazione di un delizioso e divertente sogno da cui non vorrebbero svegliarsi. I Dekru sono stati invitati ad esibirsi per Papa Francesco durante il Giubileo dello Spettacolo Popolare, un emozionante riconoscimento alla loro bravura nel produrre un linguaggio artistico capace di oltrepassare i confini e le barriere.

Domenica 22 dicembre sarà invece la forza della musica a salire sul palco con il concerto speciale di Fabrizio Bosso e il suo Spiritual Trio, concerto con il quale il musicista festeggerà 10 anni di musica. Fabrizio Bosso (tromba), Alberto Marsico (hammond) e Alessandro Minetto (batteria) sugellano il loro decennale sodalizio con un terzo album, uscito a dicembre 2019 per la Warner, che rende nuovamente omaggio alla musica nera, declinata nella sua variante Gospel e Spiritual. Il repertorio del concerto, quindi, attraverserà tutto il percorso musicale del Trio, mantenendo i brani più significativi dei diversi lavori discografici, in un sapiente equilibrio tra tradizione e innovazione, conducendo così gli ascoltatori in un viaggio pieno di scoperte ed emozioni.

Info & Prezzi

ANIME LEGGERE- DEKRU: Sabato 21 dicembre. Apertura porte ore 19. Cena-spettacolo ore 20. Contributo cenaspettacolo 40 euro. Ingresso riservato ai soci ACSI (costo tessera 5€)

FABRIZIO BOSSO SPIRITUAL TRIO: domenica 22 dicembre. Apertura porte ore 19. Cena ore 20, concerto ore 21:30. Contributo cena+concerto 40 euro. Contributo solo concerto 20 euro. Ingresso riservato ai soci ACSI (costo tessera 5€)