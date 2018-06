Teatro sotto le stelle in Villa Serena Barchessa

Rassegna teatrale in Villa organizzata dal Comune di Ponzano Veneto, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Compagnia Stabile del Leonardo di Treviso. A partire dal 22 Giugno, molti gli appuntamenti in programma, fino al 14 Luglio. Oltre agli spettacoli teatrali di diverse compagnie e di vario genere, anche una mostra e l'incontro in musica con il maestro del fumetto italiano Giorgio Cavazzano, evento da non mancare assolutamente! Consultate il programma.



Prezzo del biglietto 7 Euro

Ridotto 5 Euro

Abbonamento a 4 spettacoli 20 Euro