"Quattro colpi alla porta": l'attrice Irene Casagrande va in scena a Mareno di Piave

MARENO DI PIAVE Volto noto grazie alle sue recenti partecipazioni nelle serie televisive di Sky "In treatment", "1992" e "1993", l'attrice Irene Casagrande è tornata di recente nelle terre che l'hanno vista crescere per mettere in scena lo spettacolo "4 colpi alla porta" prodotto dall'Accademia Lorenzo Da Ponte.

Dopo una recente rappresentazione a Cison di Valmarino, Irene Casagrande torna venerdì 2 febbraio nella Marca trevigiana per presentare lo spettacolo da lei scritto e interpretato al centro culturale Conti Agosti di Mareno di Piave. Lo spettacolo inizierà alle 20.45 e il biglietto d'ingresso costerà 7 euro (3 euro ridotto). "4 colpi alla porta" si inserisce nel programma di eventi e celebrazioni in ricordo del centenario della Grande Guerra. "Questa guerra non risparmia nessuno, folle e assurda, uguale a tutte le guerre di sempre. Ma qualcuno deve pur continuare a ricordare, qualcuno gli occhi aperti li deve tenere, qualcuno il viso non lo deve voltare" dichiara Irene Casagrande presentando il suo spettacolo. Un'emozionante viaggio in una delle pagine più buie del nostro passato. Una serata per tenere viva la memoria e ammirare sul palco una delle più promettenti attrici italiane del momento.