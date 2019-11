Altivole a teatro, gran finale con lo spettacolo: "Question de esperiensa"

Sabato 30 novembre si chiude la 16esima rassegna "Altivole a teatro", che ha registrato anche quest’anno un notevole successo di pubblico.

In scena la Compagnia dell’Imprevisto di San Giorgio in Bosco (in provincia di Padova) con la divertente commedia "Question de esperiensa" di Diego Finato. Inizio spettacolo ore 20.45, presso l’Auditorium Comunale di Altivole.

Per informazioni: Asoloteatro tel. 346 0254074