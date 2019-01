Anna Valle in teatro a Treviso porta in scena lo spettacolo "Cognate"

Venerdì 1 febbraio alle ore 20.45, con repliche sabato 2 alle ore 20.45 e domenica 3 alle ore 16, al teatro Comunale di Treviso, Anna Valle, Guenda Goria e Anna Zago, con Denise Marzari, Nicolò Scarparo, Daniele Berardi, Marco Barbiero, diretti da Piergiorgio Piccoli in collaborazione con Aristide Genovese, porteranno in scena "Cognate", la brillante commedia teatrale scritta da Éric Assous.

Éric Assous è un regista, sceneggiatore, dialoghista e autore, nato a Tunisi nel 1956, che dal 1974 vive in Francia. Autore di 80 radiodrammi, ha scritto diverse pièces per il teatro e sceneggiature per la televisione e il cinema. Attraverso le sue battute affilate, scava nel profondo, in quella parte degli uomini e delle donne in cui albergano vigliaccherie, crudeltà, cattiverie insospettabili e tanta solitudine, anche quando si appartiene ad un nucleo familiare apparentemente unito. Il grande pregio dell’autore francese è l’ironia e la leggerezza con cui rivela le diversità dell’animo umano. Piergiorgio Piccoli, regista che vanta una lunga esperienza nel genere brillante, conduce un gruppo di attori affiatati, coltivando le diverse caratterizzazioni dei personaggi in un rimbalzo di aneddoti, rivelazioni e impertinenze. Porta i personaggi a liberarsi dalle convenzioni e a mostrarsi per come realmente sono, permettendo loro inattese trasformazioni e svelandoci così molti comportamenti contraddittori e complessi all'interno delle coppie.

Lo spettacolo sarà l'occasione perfetta per il pubblico trevigiano di assistere alla performance di una grande artista italiana come Anna Valle che torna sulle scene cimentandosi in uno spettacolo che valorizza al meglio il suo grande talento recitativo declinandolo in vena comica. I prezzi dei biglietti vanno da 12 a 38 euro. Per l'acquisto al telefono sarà possibile chiamare il numero 0422.540480. dal martedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30. Acquisto di persona: dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 14.30; il sabato dalle 10 alle 12.30. Online: www.teatrocomunaletreviso.it oppure www.boxol.it