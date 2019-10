Morte stellata: buffet con delitto in Villa Emo

MORTE STELLATA

Buffet con delitto a Villa Emo



una produzione: Kyrkos Teatro – Polvere negli Occhi



Una cena per svelare un mistero…

Cinque attori che animeranno questa serata, in cui gli ospiti svolgeranno il ruolo dell’investigatore e per scoprire cosa si nasconde dietro una morte sospetta… delitto o morte accidentale?

Venite a scoprirlo in Villa Emo!



DOVE: Villa Emo, via Stazione 5 – 31050 Fanzolo di Vedelago

QUANDO: Giovedì 31 ottobre ore 20:15

COSTI: € 48,00 a persona (cena+intrattenimento)

in collaborazione con Ristorando



PRENOTA ON-LINE > https://bit.ly/2ocw35L



--------------------------------------------------------

Prenotazioni e informazioni:

Biglietteria di Villa Emo

tel: 0423 476 334

www.mondodelfino.it