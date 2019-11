Cara professoressa, al Teatro del Pane lo spettacolo ispirato a Don Milani

Domenica 24 novembre andrà in scena lo spettacolo “Cara Professoressa” di e con Beppe Casales (già noto al pubblico trevigiano grazie all’enorme successo di “Nazieuropa”). Un’opera che lo stesso Casales ha definito: “un canto d'amore per la scuola pubblica”. Ed è partendo, e ispirandosi a “Lettera a una professoressa”, il celebre libro di Don Milani, che l’attore e regista a costruito questo spettacolo.

Lo spettacolo

Gianni è un bidello di una scuola italiana. Uno studente gli regala "Lettera a una professoressa" di Don Milani e i ragazzi di Barbiana. Nel libro Gianni trova la sua storia, scopre che tra la scuola che combatte Don Milani e la scuola attuale ci sono molte cose in comune, che la scuola pubblica italiana è cambiata, ma non così tanto. Gianni racconta la sua storia scolastica e umana, con tutte le pazzie e le paranoie di un adolescente, con la musica dei Nirvana e un amore non corrisposto, ma anche con tutte le difficoltà che la scuola nasconde. Perché la scuola italiana è ancora un luogo di umiliazione, di discriminazione e di ingiustizia. Poi però Gianni finisce per guardarsi attorno, come i ragazzi di Don Milani. E scopre che in Finlandia la scuola pubblica ha preso tutta un'altra strada, una strada di coraggio, di fiducia e responsabilità. Esattamente le cose che mancano alla scuola italiana.

Info & Prezzi

Anche, e soprattutto per spettacoli come questo, acquista valore la promozione “Vieni a teatro con 3€” valida per tutti i giovani 18/25 anni. Apertura porte ore 17, spettacolo ore 18, cena ore 20. Contributo spettacolo 15 euro. Contributo cena+spettacolo 35 euro. Ingresso riservato ai soci ACSI (costo tessera 5 euro).