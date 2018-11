A Sarmede arriva il Carnevale degli animali

Secondo appuntamento, domenica 11 novembre a Sarmede, con la rassegna “La famiglia va a teatro” ideata dalla Pro Loco Sarmede. Alle 16, nel teatro di via Mazzini, la compagnia pisana Terzostudio con Federico Pieri porta in scena “Il Carnevale degli animali”, spettacolo adatto dai 5 anni in su della durata di 45 minuti.

Tratto da una delle più note opere di Camille Saint-Saens, lo spettacolo è il frutto della maestria di Federico Pieri, specializzato in magia comica e fantasismo. I 14 brani musicali della composizione prendono vita in uno spettacolo che unisce cinque tecniche artistiche diverse: le ombre cinesi, la sand art, il teatro di figura, la prestigiazione e le clownerie. E così la marcia del leone, di galline e galli, tartarughe, elefanti, canguri, pesci e asini si anima in un’unica storia, che lascerà incantato il pubblico di tutte le età. La rassegna proseguirà domenica 18 novembre con “Le avventure di Pinocchio su baracca rotante” portato in scena dal Teatro Trabagai di Livorno. Biglietto intero 6 euro. Previste riduzione per famiglie (2 genitori + 2 figli) euro 4,00 a persona, disabili con accompagnatori euro 4,00 e acquistando i biglietti di almeno quattro spettacoli diversi euro 4,00 a persona. Sconto per chi acquista il biglietto online su www.sarmede.org.