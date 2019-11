Al Teatro del Pane lo spettacolo: "Come diventare africani in una notte"

Il Teatro Del Pane di Villorba ospita il prossimo 10 novembre lo spettacolo “Come diventare africani in una notte” la nuova produzione di Alessandro Mizzi, Mohamed Ba e Stefano Dongetti. Uno spettacolo ricco di spunti di riflessione che farà sorridere, ma anche riflettere invitando gli spettatori a mettersi nei panni dell’altro.

Il quarto spettacolo del ciclo sul tema dell’identità “Come diventare…”, pensato da Sabrina Morena nell’ambito del festival S/paesati-eventi sul tema delle migrazioni, dopo i successi di “Come diventare sloveni in 50 minuti”, “Come diventare italiani. Il Tutorial” “Condominio Europa o come diventare Europei doc!”. Commenta Mirko Artusto, direttore artistico del Teatro Del Pane: «Uno spettacolo questo quantomai attuale in grado di sfuggire alla retorica molto spesso presente quando si affrontano tematiche come la diversità e l’integrazione e, al contrario, capace di portare avanti il discorso con l’arma dell’assurdo e dell’ironia». Il sipario si apre su una scarna stanza da letto. Un italiano e un togolese si trovano gioco forza a condividere un appartamento quando accade un fatto inaspettato che costringe tutti a cambiare punto di vista. Un giaciglio da una parte, un materasso dall’altra, due estranei: Alessandro Mizzi, operaio “bianco” in cassa integrazione, inseguito dai debiti, e Mohamed Ba, togolese che suona lo jembe e vive di lavoretti sottopagati. La dura realtà della crisi si rispecchia nelle vite di due persone che sembrano apparentemente molto diverse. Ma la convivenza forzata costringe in due a conoscersi e a scambiarsi le opinioni, dando vita a esilaranti momenti di confronto, giungendo a inusuali punti di contatto.

Il testo è scritto a sei mani insieme alla regista: un’operazione già a monte di grande valenza interculturale. Un momento creativo e umano dove la cultura europea e quella africana si incontrano e dialogano apertamente. Alessandro Mizzi, attore poliedrico, tra i fondatori del Pupkin Kabarettil cabaret più strampalato del Nord Est, oltre ad aver lanciato l’idea e contribuito alla scrittura del testo, interpreta Mario con leggerezza e ironia. Mohamed Ba, attore e autore affascinante, da anni impegnato in importanti spettacoli e operazioni interculturali, ha scritto il testo disseminandolo tutta la profondità e il fascino della cultura africana. Stefano Dongetti, autore e attore comico e satirico, tra i fondatori del Pupkin Kabarett, ha scritto la commedia assieme agli altri, focalizzandosi sul confronto culturale, dando luogo a dialoghi intelligenti e ironici. Conclude Artuso: «E' proprio con spettacoli come questi che acquista ancor più valore l’iniziativa che stiamo portando avanti con successo ormai da due stagioni: tutti i giovani dai 18 ai 25 anni potranno venire a teatro con un contributo di soli 3€. Un investimento importante che sono sicuro contribuirà ad avvicinare i giovani al teatro». L’appuntamento è quindi per domenica 10 novembre dalle 18 (apertura porte ore 17) per lo spettacolo, seguito (per chi lo desidera) dalla cena preparata dallo chef Maurizio Baratto.