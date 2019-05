La compagnia trevigiana Tema Cultura protagonista sul palco del Teatro Olimpico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Venerdì 24 maggio a La Stanza Spazio Eventi di Treviso, ore 20.30, sarà presentato il programma di spettacoli che i giovani allievi di Tema Cultura Academy porteranno in scena a partire da settembre al Teatro Olimpico di Vicenza, il più antico teatro coperto al mondo.

La novità di maggior rilievo, introdotta dal direttore artistico Giancarlo Marinelli, quest’anno è proprio “La tragedia innocente”: il teatro classico sarà pensato per i giovani ed interpretato da 36 tra bambini e ragazzi (dei 7 ai 19 anni) allievi di Tema Cultura Academy, sotto la guida di Giovanna Cordova e la collaborazione di Silvia Bennett per le coreografie e il movimento scenico. Sarà affidato ai ragazzi provenienti dalle province di Treviso, Vicenza e Venezia il compito di riproporre ai giovani il senso profondo della tragedia classica per raccontare l’uomo, le sue pulsioni, la violenza, l’amore che la rende attuale e presente anche nella vita dei ragazzi di oggi. Per la prima volta nella storia del teatro cinquecentesco, una compagnia di giovanissimi calcherà il palco con un intero ciclo di tragedie, al fianco dei grandi del teatro, da Pino Micol a Elisabetta Pozzi, Enrico Lo Verso e Romina Mondello. Un Ecuba dove il vero dio ex machina è Ares il dio della carneficina e dove la violenza fine a se stessa crea solo dei vinti e nessun vincitore, un’Apologia di Socrate nella quale saranno i fanciulli “pretesi corrotti” a prendere le difese del Maestro in prima persona ed un Orfeo che ci mostra come nell’aldilà non ci siano più eroi, ma semplicemente uomini comuni con le loro pulsioni i loro desideri e i loro rimpianti. L’appuntamento inaugurale sarà affidato allo spettacolo “Processo a Socrate, La Verità è come l’acqua”, in programma domenica 29 settembre, ore 17.00. La rassegna proseguirà domenica 13 ottobre, ore 17.00, con “Ecuba. Ares: Il Dio della Carneficina. Il terzo appuntamento è fissato per domenica 20 ottobre, ore 11.30, “Dalla parte di Orfeo. Tema Cultura Academy raccoglie i giovani (bambini e ragazzi) che hanno una particolar propensione per il palcoscenico, segue nell’insegnamento un protocollo d’accademia, 20 ore al mese sotto la guida di specialisti delle varie discipline. Per info: www.temacultura.it Tel.3462201356 - temacultura@libero.it Ufficio stampa: Ideeuropee – 349.2848567