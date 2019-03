"Sparla con me", Dario Vergassola torna in scena nella Marca

Venerdì 15 marzo alle ore 21 al Teatro Busan di Mogliano Veneto, la stagione di prosa 2018-2019 prosegue all'insegna del divertimento con uno dei comici più amati dal pubblico, Dario Vergassola, autore e interprete di Sparla con me, spettacolo che prende le mosse dai successi televisivi di “Parla con me”, portando sul palco i momenti più esilaranti e corrosivi dei tanti incontri del comico di La Spezia nel salotto di Serena Dandini.

Tra risate, aneddoti e momenti musicali, Vergassola, con la consueta ironia tagliente, va in scena con un one-man-show che ripercorre a ritroso la strada segnata dal calore degli amici del bar, la non semplice relazione familiare con l’impertinente suocera, la movida davanti all’unico bancomat di La Spezia, i ricordi di bambino quando sognava di poter diventare un moderno Robin Hood e di quando gli fu regalato il vestito da Zorro in occasione del suo ventiseiesimo compleanno. Ma più di tutto, viene messo in scena l’esilarante sconcerto di chi, misurandosi con le ragazze calendario, con i vip, con i calciatori e i tronisti, si rende conto che solo una risata potrà seppellire la vacuità, il silicone e il sorriso a trentadue denti.