Don Chisciotte al Teatro del Pane: un capolavoro rivisitato

Un weekend con doppia data per lo spettacolo Don Chisciotte in una formula rivisitata: una cena spettacolo in cui gli attori recitano tra i tavoli coinvolgendo il pubblico. La compagnia Stivalaccio Teatro ritorna al Teatro Del Pane per una doppia data. L’appuntamento è quindi per sabato 8 febbraio e domenica 9 febbraio sempre dalle 20. Lo spettacolo sarà quindi accompagnato da una cena con un menù pensato dallo chef del teatro appositamente per questo spettacolo.

Giulio Pasquati, padovano, in arte Pantalone e Girolamo Salimbeni, fiorentino, in arte Piombino, sono due attori della celebre compagnia dei Comici Gelosi. Salgono sul palco per raccontare di come sono sfuggiti dalla forca grazie a Don Chisciotte, a Sancho Panza ma soprattutto grazie al pubblico. A partire dall'ultimo desiderio dei condannati a morte prendono il via le avventure di una delle coppie comiche più famose della storia della letteratura, filtrate dall'estro dei due saltimbanco che arrancano nel tentativo di procrastinare l'esecuzione, tra mulini a vento ed eserciti di pecore. E se non rammentano la storia alla perfezione, beh, poco importa, si improvvisa!

Info&Costi

Sabato 8 e domenica 9 febbraio 2020

Apertura porte ore 19

Cena-spettacolo ore 20, contributo 45 euro

Ingresso riservato ai soci ACSI (costo tessera 5 euro)

Prenotazioni al 380 3842008, anche via whatsapp