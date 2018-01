"Echi di fiabe": una rassegna teatrale per famiglie al teatro di Villa Correr Pisani

MOTEBELLUNA Domenica 14 gennaio alle ore 16.30, si aprirà il sipario su “Fiabe Italiane”, secondo appuntamento della rassegna Echi di Fiabe, la rassegna di Teatro dedicata ai bambini e alle loro famiglie promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Montebelluna con la collaborazione di Stivalaccio Teatro.

La compagnia Ma.te. Manufatti Teatrali, che fa della contaminazione di varie arti la propria cifra stilistica, ci accompagna dentro alla Fiaba, nei suoi simboli e nella sua immediatezza: un viaggio sempre nuovo e pieno di sorprese. I tre attori, in una vorticosa girandola di costumi, luci e musiche originali suonate dal vivo, interpretano personaggi comici, poetici, fantastici, grotteschi: con maschere, marionette e strumenti musicali, lo scopo dei quattro racconti proposti è quello di far conoscere ai bambini le fiabe popolari raccolte da Italo Calvino. Quattro fiabe - Buchettino, il fagiolino, la capra ferrata e il Petuzzo - e quattro stili diversi di recitazione - marionette, cantastorie, uso delle maschere e del corpo, strumenti vivi, per scoprire che dietro l’apparente semplicità dei racconti, si nasconde una grande saggezza.

Da segnare in calendario, poi, il prossimo appuntamento della rassegna. Il Teatro Invito, domenica 25 febbraio 2018, porterà in scena “Cenerentola Folk”, trasposizione della celebre fiaba classica in Teatro Canzone: i due attori – musicisti interpretano un sarto e un ciabattino che si ritroveranno a consolare e aiutare la povera sguattera a suon di ukulele e chitarra. Domenica 18 marzo, a chiudere la rassegna, sarà la compagna Stivalaccio Teatro con “Ucci! Ucci! Pollicino e altre fiabe” in cui due bambini, spaventati dopo aver ascoltato la storia di Pollicino, troveranno una soluzione per rimaner svegli: si racconteranno a vicenda le storie che più li terrorizzano, condite da streghe, fantasmi e genitori crudeli. I biglietti hanno un costo di € 5,00 e saranno acquistabili dalle ore 15.30 in Teatro oppure sul sito mailticket.it.