Il 15 marzo alle ore 17 presso il cinema Turroni di Oderzo si terrà lo spettacolo teatrale "Fai la brava! Storie di mamme tra istinto e pregiudizio" della Compagnia teatrale Arte Povera, organizzato dall'ambulatorio ostetrico Spazio Maternage di Oderzo (di Annalisa Samassa e Giulia Grando), e patrocinato dal Comune di Oderzo.

In scena una futura mamma, sola in mezzo ad una società che si sente sempre in diritto di dire la sua e di dare consigli, spesso non richiesti. La giovane donna è inesperta, insicura, e le parole che le arrivano dalla madre, dall’amica, dal medico, dal passante pesano come macigni che vanno a minare il contatto con il suo innato istinto materno, sotterrato ormai sotto strati di pregiudizi, consumismo, informazioni scorrette che negli ultimi decenni hanno caratterizzato la nostra società nei confronti della maternità e dell’accudimento. La paura di non essere una brava mamma assieme allo spettro del "vizio" si fanno sempre più strada dentro di lei, offuscando le sue capacità di ascoltare sé stessa e la sua bambina. Ma le cose potrebbero andare diversamente?



FAI LA BRAVA! Storie di mamme tra istinto e pregiudizio di Donà e Sferragatta, con Sonia Sferragatta e Roberta Donà

Spettacolo teatrale della Compagnia Teatrale Arte Povera

Regia: Francesco Boschiero Regista

Musiche originali: Fausto Bortoletto

Illustrazioni: Silvia Volonnino

Ingresso libero - I bambini sono i benvenuti

