Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero vanno in scena con "Alle 5 da me"

Mercoledì 4 dicembre alle 20.45 il Teatro Accademia di Conegliano presenterà "Alle 5 da me", esilarante commedia di Pierre Chesnot diretta da Stefano Artissunch con Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero.

La storia racconta dei disastrosi incontri sentimentali di un uomo in cerca di stabilità affettiva e di una donna alla ricerca spasmodica di un essere di sesso opposto che la possa rendere madre. Protagonisti Gaia De Laurentiis che interpreta cinque donne che corteggiano un uomo ed Ugo Dighero che invece dà voce e volto a cinque uomini che corteggiano una donna. Come spesso capita nella vita, quando si vuol incontrare qualcuno alla svelta, si diventa poco selettivi, così, i due protagonisti finiscono per trovarsi ad accogliere in casa personaggi davvero singolari ed a tratti paradossali, attraversando un vero e proprio percorso ad ostacoli che li porterà a cimentarsi con grande maestria nelle più svariate interpretazioni e dimostrando ognuno le proprie straordinarie capacità attoriali.



www.teatroaccademia.it | 0438.22880